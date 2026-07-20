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Украина. Премьер лига
20 июля 2026, 14:07 | Обновлено 20 июля 2026, 14:24
933
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Карпаты не получат украинца из Динамо, на которого рассчитывает Костюк

Валентин Рубчинский не будет играть во Львове

20 июля 2026, 14:07 | Обновлено 20 июля 2026, 14:24
933
1 Comments
Карпаты не получат украинца из Динамо, на которого рассчитывает Костюк
ФК Динамо. Валентин Рубчинский
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В понедельник, 20 июля, ряд анонимных источников сообщили, что киевское «Динамо» и львовские «Карпаты» готовят обмен игроками — 25-летнего полузащитника «бело-синих» Валентина Рубчинского отправят во Львов, а в обратном направлении отправится защитник Алексей Сыч.

Журналист Дмитрий Пасичник опроверг эту информацию в своём Telegram-канале. Инсайдер сообщил, что Рубчинского в «Карпатах» летом не будет. На уточняющий вопрос, означает ли это, что Валентин останется в киевском клубе, он ответил в комментариях, что на данный момент это все имеющиеся данные по данной ситуации. Ранее Игорь Костюк включил игрока в заявку «бело-синих» на новый сезон, что может предварительно свидетельствовать о том, что тренерский штаб рассчитывает на футболиста.

Вторую половину прошлого сезона Рубчинский провел в аренде в «Карпатах». Он принял участие в девяти матчах и отметился одной голевой передачей. Контракт игрока с киевлянами рассчитан до 2028 года.

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Валентин Рубчинский Динамо Киев Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы Алексей Сыч
Андрей Плыгун Источник: Инсайды от Пасичныка
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суркіс знов щось мутить, а його мутки ніколи користі команді не приносили
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