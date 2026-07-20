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Чемпионат мира
20 июля 2026, 22:56 | Обновлено 20 июля 2026, 23:01
247
0

Игрок сборной Испании неожиданно посвятил победу на ЧМ Неймару

Нико Уильямс не забыл о своем кумире

20 июля 2026, 22:56 | Обновлено 20 июля 2026, 23:01
247
0
Игрок сборной Испании неожиданно посвятил победу на ЧМ Неймару
Getty Images/Global Images Ukraine
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19 июля сборные Испании и Аргентины сыграли финальный матч чемпионата мира 2026 года.

Команды сыграли на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу испанцев по итогам дополнительного времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После матча вингер сборной Испании Нико Уильямс неожиданно заявил, что посвящает победу на турнире бразильцу Неймару:

«Я очень счастлив — для меня это самое прекрасное, что может быть. Я обожаю Неймара, надеюсь, он смотрит на нас — это также для него».

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Дмитрий Вус Источник: Goal.com
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