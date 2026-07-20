Игрок сборной Испании неожиданно посвятил победу на ЧМ Неймару
Нико Уильямс не забыл о своем кумире
19 июля сборные Испании и Аргентины сыграли финальный матч чемпионата мира 2026 года.
Команды сыграли на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу испанцев по итогам дополнительного времени.
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После матча вингер сборной Испании Нико Уильямс неожиданно заявил, что посвящает победу на турнире бразильцу Неймару:
«Я очень счастлив — для меня это самое прекрасное, что может быть. Я обожаю Неймара, надеюсь, он смотрит на нас — это также для него».
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