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Англия
20 июля 2026, 15:37 | Обновлено 20 июля 2026, 15:38
302
0

ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла выбрала замену Тилемансу

Жоао Гомес покинул Вулверхэмптон

20 июля 2026, 15:37 | Обновлено 20 июля 2026, 15:38
302
0
ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла выбрала замену Тилемансу
ФК Астон Вилла
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Бирмингемская «Астон Вилла» официально объявила о подписании контракта с бразильским полузащитником «Вулверхэмптона» Жоао Гомесом.

Условия соглашения между «вилланами» и 25-летним футболистом не разглашаются.

Сумма трансфера официально не разглашается, но по информации портала Transfermarkt она составила 40 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Жоао Гомес провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее «Астон Вилла» продала Юри Тилеманса в «Манчестер Юнайтед».

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Жоао Гомес Вулверхэмптон Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ Чемпионшип
Дмитрий Вус Источник: ФК Астон Вилла
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