ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла выбрала замену Тилемансу
Жоао Гомес покинул Вулверхэмптон
Бирмингемская «Астон Вилла» официально объявила о подписании контракта с бразильским полузащитником «Вулверхэмптона» Жоао Гомесом.
Условия соглашения между «вилланами» и 25-летним футболистом не разглашаются.
Сумма трансфера официально не разглашается, но по информации портала Transfermarkt она составила 40 миллионов евро.
В сезоне 2025/26 Жоао Гомес провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Ранее «Астон Вилла» продала Юри Тилеманса в «Манчестер Юнайтед».
He’s here and he’s ours 🤝— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 20, 2026
Aston Villa is delighted to announce the signing of João Gomes 🇧🇷 pic.twitter.com/ziKQ4IyX97
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Решающий гол в матче забил Торрес
Эдуард Цихмейструк считает, что «золото» Испании и «бронза» Англии – заслужены