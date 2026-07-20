ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла выбрала замену Тилемансу

Бирмингемская «Астон Вилла» официально объявила о подписании контракта с бразильским полузащитником «Вулверхэмптона» Жоао Гомесом.

Условия соглашения между «вилланами» и 25-летним футболистом не разглашаются.

Сумма трансфера официально не разглашается, но по информации портала Transfermarkt она составила 40 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Жоао Гомес провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее «Астон Вилла» продала Юри Тилеманса в «Манчестер Юнайтед».