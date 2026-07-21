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  4. Жозе Моуриньо объяснил, почему Аргентина проиграла в финале ЧМ-2026
Чемпионат мира
21 июля 2026, 08:02 |
1348
0

Жозе Моуриньо объяснил, почему Аргентина проиграла в финале ЧМ-2026

Тренер – о преимуществе Испании

21 июля 2026, 08:02 |
1348
0
Жозе Моуриньо объяснил, почему Аргентина проиграла в финале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
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Тренер «Реала» Жозе Моуриньо поделился впечатлениями от финального матча чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной.

«Это была невероятная демонстрация со стороны Испании. Они не просто выиграли чемпионат мира — они контролировали каждый важный момент финала. Честно говоря, они сделали его скучным для меня и всех моих друзей, которые болели за Аргентину, ведь не было ни одного момента, когда казалось, что Испания потеряет контроль.

Разница заключалась не только в техническом мастерстве, но и в дисциплине. Испания доминировала в владении мячом, перекрыла все варианты передач и не позволила Аргентине играть в своём темпе. Они уважали соперника, но не боялись его.

Когда команда заставляет действующих чемпионов мира выглядеть обычно в финале, это о многом говорит. Испания заслужила этот триумф. Они были лучше с первой до последней минуты», – заявил Моуриньо.

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Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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