Жозе Моуриньо объяснил, почему Аргентина проиграла в финале ЧМ-2026

Тренер «Реала» Жозе Моуриньо поделился впечатлениями от финального матча чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной.

«Это была невероятная демонстрация со стороны Испании. Они не просто выиграли чемпионат мира — они контролировали каждый важный момент финала. Честно говоря, они сделали его скучным для меня и всех моих друзей, которые болели за Аргентину, ведь не было ни одного момента, когда казалось, что Испания потеряет контроль.

Разница заключалась не только в техническом мастерстве, но и в дисциплине. Испания доминировала в владении мячом, перекрыла все варианты передач и не позволила Аргентине играть в своём темпе. Они уважали соперника, но не боялись его.

Когда команда заставляет действующих чемпионов мира выглядеть обычно в финале, это о многом говорит. Испания заслужила этот триумф. Они были лучше с первой до последней минуты», – заявил Моуриньо.