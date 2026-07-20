Кейн объяснил, почему неудача на ЧМ-2026 – самая тяжелая в сборной Англии

Сборная Англии в полуфинале ЧМ-2026 проиграла Аргентине. Форвард Гарри Кейн назвал это поражение самым тяжелым в карьере в составе национальной команды.

«Нам нужно еще несколько недель, чтобы успокоиться. Мы верили в себя, верили в команду и верили, что это наш год. Поэтому это поражение более тяжелое, чем все иные неудачи сборной за последние годы».

«Мы были уверены, что можем пройти весь путь. Теперь ждем Лигу наций осенью, когда будем играть с Испанией, Хорватией и Чехией», – сказал Кейн.

На турнире Кейн забил 6 голов.