Игрок сборной Испании: «Настоящее золотое поколение. Мы – лучшая команда»

Сборная Испании обыграла Аргентину 1:0 в финале чемпионата мира, а хавбек Микель Мерино считает, что у команды сейчас настоящее золотое поколение.

«У нас настоящее золотое поколение. Все эти молодые ребята, которые столько нам дают на поле. В финале нужно быть очень внимательными, хотя мы знали, что у нас более сильная команда. Лучшая команда турнира».

«Соперник глубоко оборонялся, однако мы со своей задачей справились», – сказал Мерино.

Решающий гол в дополнительное время забил Ферран Торрес.