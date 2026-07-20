Игрок сборной Испании: «Настоящее золотое поколение. Мы – лучшая команда»
Мерино оценил успех на ЧМ-2026
Сборная Испании обыграла Аргентину 1:0 в финале чемпионата мира, а хавбек Микель Мерино считает, что у команды сейчас настоящее золотое поколение.
«У нас настоящее золотое поколение. Все эти молодые ребята, которые столько нам дают на поле. В финале нужно быть очень внимательными, хотя мы знали, что у нас более сильная команда. Лучшая команда турнира».
«Соперник глубоко оборонялся, однако мы со своей задачей справились», – сказал Мерино.
Решающий гол в дополнительное время забил Ферран Торрес.
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