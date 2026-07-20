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Чемпионат мира
20 июля 2026, 17:10 | Обновлено 20 июля 2026, 17:28
622
0

Игрок сборной Испании: «Настоящее золотое поколение. Мы – лучшая команда»

Мерино оценил успех на ЧМ-2026

20 июля 2026, 17:10 | Обновлено 20 июля 2026, 17:28
622
0
Игрок сборной Испании: «Настоящее золотое поколение. Мы – лучшая команда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Мерино
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Сборная Испании обыграла Аргентину 1:0 в финале чемпионата мира, а хавбек Микель Мерино считает, что у команды сейчас настоящее золотое поколение.

«У нас настоящее золотое поколение. Все эти молодые ребята, которые столько нам дают на поле. В финале нужно быть очень внимательными, хотя мы знали, что у нас более сильная команда. Лучшая команда турнира».

«Соперник глубоко оборонялся, однако мы со своей задачей справились», – сказал Мерино.

Решающий гол в дополнительное время забил Ферран Торрес.

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Микель Мерино ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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