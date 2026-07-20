Полесье отказалось от подписания участника финальной части ЧМ-2026

Несколько дней назад «Полесье» согласовало с руководством итальянского «Комо» вопрос трансфера 22-летнего левого вингера сборной Ирака Али Джассима.

Однако, по сообщениям журналиста Рамадана Абдулкадира, иракского легионера в Житомире не будет, так как в итоге «волки» отказались от идеи подписания Джассима.

По неофициальным данным, переход Джассима в «Полесье» обошелся бы украинскому клубу в 1 миллион долларов.

На счету Джассима 38 матчей за сборную Ирака, в которых он забил 2 мяча. Этим летом Али играл за свою национальную команду на чемпионате мира-2026, приняв участие в матчах против Норвегии (1:4) и Сенегала (0:5).