Полесье отказалось от подписания участника финальной части ЧМ-2026
Али Джассима из «Комо» и сборной Ирака в Житомире не будет
Несколько дней назад «Полесье» согласовало с руководством итальянского «Комо» вопрос трансфера 22-летнего левого вингера сборной Ирака Али Джассима.
Однако, по сообщениям журналиста Рамадана Абдулкадира, иракского легионера в Житомире не будет, так как в итоге «волки» отказались от идеи подписания Джассима.
По неофициальным данным, переход Джассима в «Полесье» обошелся бы украинскому клубу в 1 миллион долларов.
На счету Джассима 38 матчей за сборную Ирака, в которых он забил 2 мяча. Этим летом Али играл за свою национальную команду на чемпионате мира-2026, приняв участие в матчах против Норвегии (1:4) и Сенегала (0:5).
🚨❌🇺🇦 Exclusive: according to reports, FC Polissya had agreed a deal with Como to sign #AliJassim a few days ago but the club have now decided against completing the transfer! #Como pic.twitter.com/Bm71pg2WnJ— Ramadan Abdulkadir (@ramadankurdish) July 19, 2026
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