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Украина. Премьер лига
20 июля 2026, 09:19 |
1293
0

Полесье отказалось от подписания участника финальной части ЧМ-2026

Али Джассима из «Комо» и сборной Ирака в Житомире не будет

20 июля 2026, 09:19 |
1293
0
Полесье отказалось от подписания участника финальной части ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Несколько дней назад «Полесье» согласовало с руководством итальянского «Комо» вопрос трансфера 22-летнего левого вингера сборной Ирака Али Джассима.

Однако, по сообщениям журналиста Рамадана Абдулкадира, иракского легионера в Житомире не будет, так как в итоге «волки» отказались от идеи подписания Джассима.

По неофициальным данным, переход Джассима в «Полесье» обошелся бы украинскому клубу в 1 миллион долларов.

На счету Джассима 38 матчей за сборную Ирака, в которых он забил 2 мяча. Этим летом Али играл за свою национальную команду на чемпионате мира-2026, приняв участие в матчах против Норвегии (1:4) и Сенегала (0:5).

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Али Джассим Полесье Житомир Комо сборная Ирака по футболу ЧМ-2026 по футболу трансферы УПЛ трансферы Серии A
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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