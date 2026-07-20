Защитник сборной Аргентины: «Хватить болтать, идиот. Так нельзя делать»
Отаменди не сдержал эмоций в сторону Родри и Ляпорта в финале чемпионата мира
Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди не сдержал эмоций после финального свистка в матче финала чемпионата мира против Испании (0:1).
Опытный футболист спровоцировал конфликт из соперником, в ходе которого набросился на Родри и Эмерика Ляпорта, которые обвиняли арбитров в помощи сборной Аргентине.
«Хватит болтать, придурок, вы всю неделю только и ныли. Всю неделю только и делали, что ныли. Вы оба – ты и Эмерик Лапорт. Так нельзя делать. Вы ныли из-за судей, дружище», – сказал Отаменди.
Родри спросил, что что именно соперник имеет в виду, аргентинец ответил: «Ты что, не видел, что твой партнер сказал на этой неделе?».
Перед финальным матчем Ляпорт говорил: «В последних матчах мы видели удивительные вещи, на которые закрывают глаза. Особенно это касается Аргентины».
"TODA LA SEMANA ESTUVISTE LLORANDO" ✍️— Diario Olé (@DiarioOle) July 19, 2026
➡️ Otamendi cruzó a Rodri en el cierre del partido pic.twitter.com/FkDPYD7Hon
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