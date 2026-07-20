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Чемпионат мира
20 июля 2026, 07:51 | Обновлено 20 июля 2026, 08:17
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Защитник сборной Аргентины: «Хватить болтать, идиот. Так нельзя делать»

Отаменди не сдержал эмоций в сторону Родри и Ляпорта в финале чемпионата мира

20 июля 2026, 07:51 | Обновлено 20 июля 2026, 08:17
3773
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Защитник сборной Аргентины: «Хватить болтать, идиот. Так нельзя делать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Отаменди
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Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди не сдержал эмоций после финального свистка в матче финала чемпионата мира против Испании (0:1).

Опытный футболист спровоцировал конфликт из соперником, в ходе которого набросился на Родри и Эмерика Ляпорта, которые обвиняли арбитров в помощи сборной Аргентине.

«Хватит болтать, придурок, вы всю неделю только и ныли. Всю неделю только и делали, что ныли. Вы оба – ты и Эмерик Лапорт. Так нельзя делать. Вы ныли из-за судей, дружище», – сказал Отаменди.

Родри спросил, что что именно соперник имеет в виду, аргентинец ответил: «Ты что, не видел, что твой партнер сказал на этой неделе?».

Перед финальным матчем Ляпорт говорил: «В последних матчах мы видели удивительные вещи, на которые закрывают глаза. Особенно это касается Аргентины».

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ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу Николас Отаменди Родри Жоан Лапорта
Николай Тытюк Источник: Marca
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