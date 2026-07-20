Защитник сборной Аргентины: «Хватить болтать, идиот. Так нельзя делать»

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди не сдержал эмоций после финального свистка в матче финала чемпионата мира против Испании (0:1).

Опытный футболист спровоцировал конфликт из соперником, в ходе которого набросился на Родри и Эмерика Ляпорта, которые обвиняли арбитров в помощи сборной Аргентине.

«Хватит болтать, придурок, вы всю неделю только и ныли. Всю неделю только и делали, что ныли. Вы оба – ты и Эмерик Лапорт. Так нельзя делать. Вы ныли из-за судей, дружище», – сказал Отаменди.

Родри спросил, что что именно соперник имеет в виду, аргентинец ответил: «Ты что, не видел, что твой партнер сказал на этой неделе?».

Перед финальным матчем Ляпорт говорил: «В последних матчах мы видели удивительные вещи, на которые закрывают глаза. Особенно это касается Аргентины».