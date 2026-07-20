В сборной Испании вышли с заявлением о Месси после финала ЧМ-2026
Кубарси отдал дань уважения аргентинской легенде
Защитник «Барселоны» Пау Кубарси поделился эмоциями после финального матча ЧМ-2026, в котором ему выпала возможность сыграть против Лионеля Месси.
«Для меня было огромной честью разделить футбольное поле с Месси. Это незабываемый опыт. В то же время мне было грустно, ведь он — мой кумир, и мне не нравится видеть, когда он проигрывает», – сказал Кубарси.
19 июля в финале чемпионата мира-2026 сборные Испании и Аргентины определили нового чемпиона мира: матч на «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершился без голов в основное время, а в овертайме на 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил победный гол и принес испанцам триумф со счётом 1:0.
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