Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В сборной Испании вышли с заявлением о Месси после финала ЧМ-2026
Чемпионат мира
20 июля 2026, 08:44 |
6437
0

В сборной Испании вышли с заявлением о Месси после финала ЧМ-2026

Кубарси отдал дань уважения аргентинской легенде

20 июля 2026, 08:44 |
6437
0
В сборной Испании вышли с заявлением о Месси после финала ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси поделился эмоциями после финального матча ЧМ-2026, в котором ему выпала возможность сыграть против Лионеля Месси.

«Для меня было огромной честью разделить футбольное поле с Месси. Это незабываемый опыт. В то же время мне было грустно, ведь он — мой кумир, и мне не нравится видеть, когда он проигрывает», – сказал Кубарси.

19 июля в финале чемпионата мира-2026 сборные Испании и Аргентины определили нового чемпиона мира: матч на «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершился без голов в основное время, а в овертайме на 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил победный гол и принес испанцам триумф со счётом 1:0.

По теме:
Скалони выступил с заявлением о Месси после поражения Аргентины от Испании
Ибрагимович вынес вердикт Месси после поражения сборной Аргентины
Месси принял решение после поражения Аргентины от Испании
Пау Кубарси Лионель Месси
Дмитрий Олийченко Источник: The Touchline
Оцените материал
(110)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
Бокс | 19 июля 2026, 22:22 4
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко

Беленюк – о желании боксера вернуться на ринг

Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Бокс | 20 июля 2026, 04:12 0
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком

Бенавидес не готов к противостоянию с украинцем

Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
Футбол | 20.07.2026, 01:03
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
Месси отреагировал на поражение Аргентины от Испании в финале ЧМ-2026
Футбол | 20.07.2026, 07:32
Месси отреагировал на поражение Аргентины от Испании в финале ЧМ-2026
Месси отреагировал на поражение Аргентины от Испании в финале ЧМ-2026
Усик отреагировал на поражение Аргентины от Испании в финале ЧМ-2026
Бокс | 20.07.2026, 08:09
Усик отреагировал на поражение Аргентины от Испании в финале ЧМ-2026
Усик отреагировал на поражение Аргентины от Испании в финале ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
19.07.2026, 08:13 84
Футбол
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
19.07.2026, 09:12 3
Бокс
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
18.07.2026, 10:57 44
Футбол
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
18.07.2026, 17:31 6
Другие виды
Таблица Лиги наций по волейболу. Как Украина может выйти в плей-офф?
Таблица Лиги наций по волейболу. Как Украина может выйти в плей-офф?
18.07.2026, 10:45 5
Волейбол
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
19.07.2026, 07:17 2
Футбол
Динамо получило предложение в размере 15 млн евро. Суркис принял решение
Динамо получило предложение в размере 15 млн евро. Суркис принял решение
18.07.2026, 10:33 20
Футбол
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
19.07.2026, 02:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем