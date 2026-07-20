Форвард «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес получил признание за финальный матч ЧМ-2026 против Аргентины.

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Ферран вышел на поле на 62-й минуте и сыграл ключевую роль в овертаймах. Нападающий забил решающий мяч, который принес трофей Испании (1:0).

Гол Торреса на 106-й минуте поставил точку в дуэли. Именно за этот победный гол форвард был признан лучшим игроком матча.

Интересно, что этот забитый мяч стал для него первым и в то же время последним на чемпионате мира 2026.

Личную награду Ферран получил из рук известной певицы Шакиры и актера Кевина Харта.

ФОТО. ЧМ-2026. Испания – Аргентина: кто стал лучшим игроком финала?

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine