ФОТО. ЧМ-2026. Испания – Аргентина: кто стал лучшим игроком финала?
Ферран Торрес получил награду из рук Шакиры
Форвард «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес получил признание за финальный матч ЧМ-2026 против Аргентины.
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Ферран вышел на поле на 62-й минуте и сыграл ключевую роль в овертаймах. Нападающий забил решающий мяч, который принес трофей Испании (1:0).
Гол Торреса на 106-й минуте поставил точку в дуэли. Именно за этот победный гол форвард был признан лучшим игроком матча.
Интересно, что этот забитый мяч стал для него первым и в то же время последним на чемпионате мира 2026.
Личную награду Ферран получил из рук известной певицы Шакиры и актера Кевина Харта.
ФОТО. ЧМ-2026. Испания – Аргентина: кто стал лучшим игроком финала?
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