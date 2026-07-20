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Чемпионат мира
20 июля 2026, 04:18 | Обновлено 20 июля 2026, 05:03
181
0

История циклическая. Торрес повторил достижение Гетце в финале ЧМ

И в первой, и во второй ситуациях пострадала Аргентина

20 июля 2026, 04:18 | Обновлено 20 июля 2026, 05:03
181
0
История циклическая. Торрес повторил достижение Гетце в финале ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес
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Форвард сборной Испании Ферран Торрес принес победу над Аргентиной в финале ЧМ-2026 (1:0) и повторил достижение Марио Гётце.

Торрес стал лишь вторым футболистом в истории, который вышел на замену и забил победный гол в финале чемпионата мира.

Ранее подобное удавалось только Гётце. В финале ЧМ-2014 против той же Аргентины немец стал решающим фактором, забив на 113-й минуте.

Для сборной Испании этот титул стал вторым в истории чемпионатов мира. Первый она завоевала в 2010 году, когда турнир проходил в Южно-Африканской Республике (ЮАР).

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Андрей Витренко Источник: Opta
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