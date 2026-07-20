История циклическая. Торрес повторил достижение Гетце в финале ЧМ
И в первой, и во второй ситуациях пострадала Аргентина
Форвард сборной Испании Ферран Торрес принес победу над Аргентиной в финале ЧМ-2026 (1:0) и повторил достижение Марио Гётце.
Торрес стал лишь вторым футболистом в истории, который вышел на замену и забил победный гол в финале чемпионата мира.
Ранее подобное удавалось только Гётце. В финале ЧМ-2014 против той же Аргентины немец стал решающим фактором, забив на 113-й минуте.
Для сборной Испании этот титул стал вторым в истории чемпионатов мира. Первый она завоевала в 2010 году, когда турнир проходил в Южно-Африканской Республике (ЮАР).
2 - Spain’s Ferran Torres was just the second substitute to score the winning goal in a FIFA World Cup final, after Germany’s Mario Götze in 2014, which also came against Argentina.— OptaJoe (@OptaJoe) July 19, 2026
Repeat. pic.twitter.com/bpjvttmOCB
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