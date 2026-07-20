Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира, опередив Месси
Форвард сборной Франции записал на свой счет десять результативных ударов на мундиале
В воскресенье, 19 июля, состоялся финальный матч чемпионата мира, в котором встретились сборные Аргентины и Испании. Подопечные Луиса де ла Фуэнте одолели соперника со счетом 1:0.
Один из главных претендентом на победу в рейтинге лучших бомбардиров мундиаля – опытный Лионель Месси – ушел с поля без результативных действий.
Легендарный аргентинец остался на второй позиции, позволив французскому форварду Килиану Мбаппе сохранить первое место – восемь результативных ударов против десяти.
Футболист сборной Франции улучшил свое положение в рейтинге после безумного матча за третье место, где 27-летний нападающий записал на свой счет два забитых гола.
Рейтинг лучших бомбардиров чемпионата мира:
- 1. Килиан Мбаппе (Франция) – 10 + 4
- 2. Лионель Месси (Аргентина) – 8 + 4
- 3. Джуд Беллингем (Англия) – 7 + 1
- 4. Эрлинг Холланд (Норвегия) – 7+ 0
- 5. Усман Дембеле (Франция) – 6 + 2
- 6. Гарри Кейн (Англия) – 6 + 1
- 7. Микель Оярсабаль (Испания) – 5 + 1
- 8. Винисиус Жуниор (Бразилия) – 4 + 1
- 8. Исмаила Сарр (Сенегал) – 4 + 1
- 8. Хулиан Киньонес (Мексика) – 4 + 1
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