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Чемпионат мира
20 июля 2026, 02:01 | Обновлено 20 июля 2026, 02:13
720
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Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира, опередив Месси

Форвард сборной Франции записал на свой счет десять результативных ударов на мундиале

20 июля 2026, 02:01 | Обновлено 20 июля 2026, 02:13
720
4 Comments
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира, опередив Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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В воскресенье, 19 июля, состоялся финальный матч чемпионата мира, в котором встретились сборные Аргентины и Испании. Подопечные Луиса де ла Фуэнте одолели соперника со счетом 1:0.

Один из главных претендентом на победу в рейтинге лучших бомбардиров мундиаля – опытный Лионель Месси – ушел с поля без результативных действий.

Легендарный аргентинец остался на второй позиции, позволив французскому форварду Килиану Мбаппе сохранить первое место – восемь результативных ударов против десяти.

Футболист сборной Франции улучшил свое положение в рейтинге после безумного матча за третье место, где 27-летний нападающий записал на свой счет два забитых гола.

Рейтинг лучших бомбардиров чемпионата мира:

  • 1. Килиан Мбаппе (Франция) – 10 + 4
  • 2. Лионель Месси (Аргентина) – 8 + 4
  • 3. Джуд Беллингем (Англия) – 7 + 1
  • 4. Эрлинг Холланд (Норвегия) – 7+ 0
  • 5. Усман Дембеле (Франция) – 6 + 2
  • 6. Гарри Кейн (Англия) – 6 + 1
  • 7. Микель Оярсабаль (Испания) – 5 + 1
  • 8. Винисиус Жуниор (Бразилия) – 4 + 1
  • 8. Исмаила Сарр (Сенегал) – 4 + 1
  • 8. Хулиан Киньонес (Мексика) – 4 + 1

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ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Испании по футболу Килиан Мбаппе Лионель Месси
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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Комментарии 4
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Это рекордсмен на десятилетия. Месси уже закончил, Кейн еще 1 чемпионат максимум, Холанду завтра 26 и это был его всего первый чемпионат мира, отстает очень сильно и вряд ли догонит, при этом у самого Мбаппе впереди еще скорее всего не один чемпионат, ну и не последнюю роль играет то, что Мбаппе выступает за такую команду как Франция, где побольше возможностей забивать и играть больше матчей проходя в более поздние стадии турнира. 
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+2
Молодець, Мбаппе💪
🌟⚽
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+2
Только щас обратил внимание, что у него есть внешнее сходство с Пеле.
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+1
відколи це Мессі став вінгером ))
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-1
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