Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира, опередив Месси

В воскресенье, 19 июля, состоялся финальный матч чемпионата мира, в котором встретились сборные Аргентины и Испании. Подопечные Луиса де ла Фуэнте одолели соперника со счетом 1:0.

Один из главных претендентом на победу в рейтинге лучших бомбардиров мундиаля – опытный Лионель Месси – ушел с поля без результативных действий.

Легендарный аргентинец остался на второй позиции, позволив французскому форварду Килиану Мбаппе сохранить первое место – восемь результативных ударов против десяти.

Футболист сборной Франции улучшил свое положение в рейтинге после безумного матча за третье место, где 27-летний нападающий записал на свой счет два забитых гола.

Рейтинг лучших бомбардиров чемпионата мира: