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  4. Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
Чемпионат мира
20 июля 2026, 06:12 |
2283
0

Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины

Решающий гол в матче забил Торрес

20 июля 2026, 06:12 |
2283
0
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании
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19 июля сборные Испании и Аргентины определили победителя чемпионата мира-2026. В решающем матче турнира сильнее оказалась испанская команда.

Финал чемпионата мира принимал стадион «МетЛайф Стедиум» в американском Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси). В течение 90 минут соперники так и не смогли поразить ворота друг друга, поэтому матч перешёл в овертайм.

Золотую награду Испании принес нападающий «Барселоны» Ферран Торрес. На 106-й минуте он воспользовался своим шансом и отправил мяч в сетку, установив итоговый счёт – 1:0.

За победу в этом матче испанцы принесли своей федерации 51 миллион долларов. Аргентинки за второе место получили 34 миллиона.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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