Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины

19 июля сборные Испании и Аргентины определили победителя чемпионата мира-2026. В решающем матче турнира сильнее оказалась испанская команда.

Финал чемпионата мира принимал стадион «МетЛайф Стедиум» в американском Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси). В течение 90 минут соперники так и не смогли поразить ворота друг друга, поэтому матч перешёл в овертайм.

Золотую награду Испании принес нападающий «Барселоны» Ферран Торрес. На 106-й минуте он воспользовался своим шансом и отправил мяч в сетку, установив итоговый счёт – 1:0.

За победу в этом матче испанцы принесли своей федерации 51 миллион долларов. Аргентинки за второе место получили 34 миллиона.