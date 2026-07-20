Стало известно, где Украина планирует сыграть 3-й домашний матч Лиги наций

Как и два первых домашних матча следующего розыгрыша Лиги наций – с Венгрией и Северной Ирландией, заключительный поединок турнира сборная Украины планирует также сыграть в Словакии.

Как стало известно из источников Sport.ua, встреча сборной Украины с Грузией должна состояться во втором по величине городе Словакии – Кошице. Для этого будет выбран главный городской стадион – KFA (Футбольная арена Кошице), вмещающий 12 555 зрителей.

Ранее это спортивное сооружение использовали украинские клубы для проведения условно домашних матчей в еврокубках. В сезонах 2022/23 и 2023/24 в Кошице играл «Днепр-1», в сезоне 2024/25 – «Кривбасс», а в нынешнем – первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций с датским «Копенгагеном» на этой арене планировало сыграть «Полесье».

Кроме главной сборной Украины, в роли домашнего стадиона KFA использовала украинская «молодежка» (U-21). Это было в марте нынешнего года в групповом турнире квалификации чемпионата Европы-2027.

Как уже сообщалось, два первых домашних матча в Лиге наций 2026/27 национальная команда Украины сыграет в словацкой столице – Братиславе.

Ранее Илья Крупский сделал шаг к вызову в сборную Украины.