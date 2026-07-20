ФОТО. Роналдиньо залез в детскую ванночку ради рекламы перед финалом ЧМ
Роналдиньо оригинально использовал главный футбольный мем перед финалом ЧМ
Легендарный бразильский футболист Роналдиньо стал героем рекламной кампании сервиса доставки iFood, обыграв знаменитый архивный снимок Лионеля Месси и Ламина Ямаля.
На оригинальной фотографии, сделанной в 2007 году во время благотворительной фотосессии, молодой Месси купает маленького Ямаля в пластиковой ванночке. Накануне финала чемпионата мира между Аргентиной и Испанией этот кадр вновь стал вирусным в соцсетях.
Роналдиньо и iFood полностью воссоздали атмосферу знаменитого снимка. Бразилец позировал в синей ванночке с футбольным мячом, резиновой уточкой и брендированными предметами компании.
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«Завистники скажут, что это искусственный интеллект. А я скажу: тот, кому никогда не была нужна ванна, чтобы устраивать соперникам купание на поле», – пошутил Роналдиньо.
В португальском языке выражение «устроить купание на поле» также означает полностью переиграть соперника. Таким образом, бразилец одновременно обыграл сюжет знаменитого фото и напомнил о собственном футбольном мастерстве.
Рекламная публикация быстро стала популярной в соцсетях и собрала сотни тысяч лайков. Сумма контракта между Роналдиньо и iFood не разглашается.
🚨 Ronaldinho 🇧🇷 : « LES JALOUX DIRONT QUE C’EST DE L’IA. » 😭🛁— Actu Foot (@ActuFoot_) July 19, 2026
📲 IG pic.twitter.com/mH5aoStSO3
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