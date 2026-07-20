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20 июля 2026, 00:05 | Обновлено 20 июля 2026, 00:09
647
0

ФОТО. Роналдиньо залез в детскую ванночку ради рекламы перед финалом ЧМ

Роналдиньо оригинально использовал главный футбольный мем перед финалом ЧМ

20 июля 2026, 00:05 | Обновлено 20 июля 2026, 00:09
647
0
ФОТО. Роналдиньо залез в детскую ванночку ради рекламы перед финалом ЧМ
Instagram. Роналдиньо
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Легендарный бразильский футболист Роналдиньо стал героем рекламной кампании сервиса доставки iFood, обыграв знаменитый архивный снимок Лионеля Месси и Ламина Ямаля.

На оригинальной фотографии, сделанной в 2007 году во время благотворительной фотосессии, молодой Месси купает маленького Ямаля в пластиковой ванночке. Накануне финала чемпионата мира между Аргентиной и Испанией этот кадр вновь стал вирусным в соцсетях.

Роналдиньо и iFood полностью воссоздали атмосферу знаменитого снимка. Бразилец позировал в синей ванночке с футбольным мячом, резиновой уточкой и брендированными предметами компании.

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«Завистники скажут, что это искусственный интеллект. А я скажу: тот, кому никогда не была нужна ванна, чтобы устраивать соперникам купание на поле», – пошутил Роналдиньо.

В португальском языке выражение «устроить купание на поле» также означает полностью переиграть соперника. Таким образом, бразилец одновременно обыграл сюжет знаменитого фото и напомнил о собственном футбольном мастерстве.

Рекламная публикация быстро стала популярной в соцсетях и собрала сотни тысяч лайков. Сумма контракта между Роналдиньо и iFood не разглашается.

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фото чемпионат мира по футболу Роналдиньо бизнес lifestyle Лионель Месси Ламин Ямаль
Максим Лапченко Источник: Instagram
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