Еще один в копилку. Месси установил очередной рекорд на ЧМ-2026

19 июля состоится финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси (США), пригороде Нью-Йорка.

Легендарный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вышел в стартовом составе на этот поединок.

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Таким образом, 39-летний футболист стал самым возрастным полевым игроком, принявшим участие в финальном матче чемпионата мира.

На чемпионате мира 2026 года Лионель Месси провел 7 матчей, не считая финала, отличившись 8 забитыми голами и 4 голевыми передачами.