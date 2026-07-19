Еще один в копилку. Месси установил очередной рекорд на ЧМ-2026
Лионель стал самым возрастным полевым игроком в финалах мундиалов
19 июля состоится финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси (США), пригороде Нью-Йорка.
Легендарный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вышел в стартовом составе на этот поединок.
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Таким образом, 39-летний футболист стал самым возрастным полевым игроком, принявшим участие в финальном матче чемпионата мира.
На чемпионате мира 2026 года Лионель Месси провел 7 матчей, не считая финала, отличившись 8 забитыми голами и 4 голевыми передачами.
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