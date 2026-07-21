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21 июля 2026, 00:02 | Обновлено 21 июля 2026, 01:14
997
4

Брутальность зашкаливает. Усик встретился с легендой Реала

Александр встретился с Серхио Рамосом на трибуне в Нью-Йорке, посетив финал ЧМ-2026

21 июля 2026, 00:02 | Обновлено 21 июля 2026, 01:14
997
4 Comments
Брутальность зашкаливает. Усик встретился с легендой Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик
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Бывший двукратный абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик стал гостем финального матча чемпионата мира-2026, который состоялся в Нью-Йорке.

Во время поединка украинский боксер встретился на трибунах с легендарным защитником мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамосом.

19 июля в финале чемпионата мира-2026 сборные Испании и Аргентины определили нового чемпиона мира: матч на «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершился без голов в основное время, а в овертайме на 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил победный гол и принес испанцам триумф со счётом 1:0.

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Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 4
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Ага..Провів зустріч)
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Такий прям українець, в іспанській футболці, з гордістю показує на іспанський герб на своїх грудях, поцілувати ше треба було той іспанський герб. Іспанський сором. 
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