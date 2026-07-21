Брутальность зашкаливает. Усик встретился с легендой Реала

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик стал гостем финального матча чемпионата мира-2026, который состоялся в Нью-Йорке.

Во время поединка украинский боксер встретился на трибунах с легендарным защитником мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамосом.

19 июля в финале чемпионата мира-2026 сборные Испании и Аргентины определили нового чемпиона мира: матч на «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершился без голов в основное время, а в овертайме на 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил победный гол и принес испанцам триумф со счётом 1:0.