Брутальность зашкаливает. Усик встретился с легендой Реала
Александр встретился с Серхио Рамосом на трибуне в Нью-Йорке, посетив финал ЧМ-2026
Бывший двукратный абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик стал гостем финального матча чемпионата мира-2026, который состоялся в Нью-Йорке.
Во время поединка украинский боксер встретился на трибунах с легендарным защитником мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамосом.
19 июля в финале чемпионата мира-2026 сборные Испании и Аргентины определили нового чемпиона мира: матч на «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершился без голов в основное время, а в овертайме на 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил победный гол и принес испанцам триумф со счётом 1:0.
Great to see you, @SergioRamos! We're rooting for the same team.— Oleksandr Usyk (@usykaa) July 19, 2026
Vamos, España🇪🇸 #FIFAWorldCup2026 pic.twitter.com/6PxLm6v3po
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