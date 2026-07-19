Месси за стартовые 15 минут финала ЧМ-2026 лишь один раз коснулся мяча
При розыгрыше мяча с центра поля
Легендарный Лионель Месси тяжело вошел в финал чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Аргентины.
За стартовые 15 минут Месси лишь один раз коснулся мяча – при розыгрыше с центря поля.
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Лео за семь поединков на ЧМ-2026 забил 8 голов и отдал 4 ассиста. Месси претендует на золотую бутсу мундиаля – лучшим бомбардиром турнира пока что является Килиан Мбаппе с 10 мячами.
Встреча Испании и Аргентины стартовала 19 июля в 22:00 по Киеву на Метлайф-стэдиум в Ист-Ратерфорде.
1 - Lionel Messi recorded just one touch in the opening 15 minutes of this FIFA World Cup Final - the kick-off.— OptaJohan (@OptaJohan) July 19, 2026
One. pic.twitter.com/qen8el9GpB
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