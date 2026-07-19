Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси за стартовые 15 минут финала ЧМ-2026 лишь один раз коснулся мяча
Чемпионат мира
19 июля 2026, 22:41 | Обновлено 19 июля 2026, 22:43
269
0

Месси за стартовые 15 минут финала ЧМ-2026 лишь один раз коснулся мяча

При розыгрыше мяча с центра поля

19 июля 2026, 22:41 | Обновлено 19 июля 2026, 22:43
269
0
Месси за стартовые 15 минут финала ЧМ-2026 лишь один раз коснулся мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Легендарный Лионель Месси тяжело вошел в финал чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Аргентины.

За стартовые 15 минут Месси лишь один раз коснулся мяча – при розыгрыше с центря поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лео за семь поединков на ЧМ-2026 забил 8 голов и отдал 4 ассиста. Месси претендует на золотую бутсу мундиаля – лучшим бомбардиром турнира пока что является Килиан Мбаппе с 10 мячами.

Встреча Испании и Аргентины стартовала 19 июля в 22:00 по Киеву на Метлайф-стэдиум в Ист-Ратерфорде.

По теме:
ФОТО. Футбольные фанаты высмеяли места за $1 млн на финале ЧМ
«Сотрите их улыбки». Скандальный Пирс Морган обратился к финалистам ЧМ
ФОТО. Лионель Месси в финале ЧМ-2026 прокинул мяч между ног Ламину Ямалю
Лионель Месси ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Испании по футболу Испания - Аргентина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Бокс | 19 июля 2026, 09:12 3
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»

Украинец выделил легендарного Али

Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Футбол | 19 июля 2026, 07:17 2
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026

Килиан не понимает, почему Франция провалила первый тайм матча

Костюк не допустил к полноценным тренировкам таланта Динамо
Футбол | 19.07.2026, 07:51
Костюк не допустил к полноценным тренировкам таланта Динамо
Костюк не допустил к полноценным тренировкам таланта Динамо
Испания – Аргентина. Прогноз и анонс на финал чемпионата мира 2026
Футбол | 19.07.2026, 20:00
Испания – Аргентина. Прогноз и анонс на финал чемпионата мира 2026
Испания – Аргентина. Прогноз и анонс на финал чемпионата мира 2026
Юрген КЛОПП: «Еще несколько дней»
Футбол | 19.07.2026, 20:55
Юрген КЛОПП: «Еще несколько дней»
Юрген КЛОПП: «Еще несколько дней»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
18.07.2026, 07:59 8
Бокс
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
17.07.2026, 20:05 6
Волейбол
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
19.07.2026, 09:35 14
Волейбол
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
18.07.2026, 10:13 28
Футбол
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
18.07.2026, 04:32 10
Футбол
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
19.07.2026, 02:35
Футбол
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
18.07.2026, 07:24 18
Футбол
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
18.07.2026, 09:06 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем