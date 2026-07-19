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  4. ВИДЕО. Зинченко с женой болеют за Испанию в Нью-Йорке
Чемпионат мира
19 июля 2026, 22:18 |
1358
4

ВИДЕО. Зинченко с женой болеют за Испанию в Нью-Йорке

Матч между сборными Испании и Аргентины посетили украинцы

19 июля 2026, 22:18 |
1358
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ВИДЕО. Зинченко с женой болеют за Испанию в Нью-Йорке
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В Нью-Йорке проходит финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины.

На трибунах замечены легендарные украинские спортсмены Андрей Шевченко и Александр Усик. Также главный матч четырехлетия вживую смотрят футболист Александр Зинченко с женой Владой. Сегодня они поддерживают сборную Испании.

Матч Испания – Аргентина начался в 22:00.

ВИДЕО. Зинченко с женой болеют за Испанию в Нью-Йорке

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Руслан Полищук Источник: Instagram
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🤡🤡🤡🤡 покажіть ще хоч одного більш-менш відомого діючого футболіста, команда якого жидко обсирається на всіх відборах, а він приходе у формі якоїсь збірної на матч. Я не розумію, це його перебування в козлостані так поплавило , чи воно по життю йо#нуте?
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Ухилєс йопта ☝️
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