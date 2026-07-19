В Нью-Йорке проходит финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины.

На трибунах замечены легендарные украинские спортсмены Андрей Шевченко и Александр Усик. Также главный матч четырехлетия вживую смотрят футболист Александр Зинченко с женой Владой. Сегодня они поддерживают сборную Испании.

Матч Испания – Аргентина начался в 22:00.

ВИДЕО. Зинченко с женой болеют за Испанию в Нью-Йорке