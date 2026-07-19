Трамп поручил Инфантино отдать США следующий ЧМ

Президент США Дональд Трамп заявил главе ФИФА Джанни Инфантино, что Соединенные Штаты «немедленно» подадут заявку на проведение чемпионата мира по футболу, высоко оценив успех турнира 2026 года.

«Судя по цифрам, мы немедленно запросим это снова. Но я сказал, чтобы избежать шока, вы могли бы объявить о нас, а затем, возможно, о следующем турнире и даже о ещё одном. Но мы должны сделать это снова, и мы должны сделать это, пока я жив. Слышишь, Джанни?» – заявил Трамп.

Следующий чемпионат мира пройдет в Испании, Португалии и Марокко в 2030 году. Мундиаль 2034 года пройдёт в Саудовской Аравии, а это значит, что следующий неопределённый турнир состоится в 2038 году, когда Трампу будет 92 года.