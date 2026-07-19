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  4. Европейский гранд услышал цену на Трубина. Бенфика готова продать украинца
Португалия
19 июля 2026, 21:03 |
1113
0

Европейский гранд услышал цену на Трубина. Бенфика готова продать украинца

Вратарем лиссабонского клуба интересуется Ювентус

19 июля 2026, 21:03 |
1113
0
Европейский гранд услышал цену на Трубина. Бенфика готова продать украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе», сообщает Tuttojuve.

На усиление вратарской позиции гранд итальянской Серии А рассматривает несколько вариантов. Это Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Филипп Йоргенсен («Челси») и непосредственно Трубин.

«Бенфика» готова будет продать украинского голкипера, однако хочет получить за него не менее 30 млн евро. Отмечается, что такая сумма может быть «не по карману» туринскому клубу.

Ранее португальский журналист Педро Соуза заявил, что история с Трубиным вызывает удивление.

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Ювентус Бенфика трансферы чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин
Антон Романенко Источник: Tuttojuve
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