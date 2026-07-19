Европейский гранд услышал цену на Трубина. Бенфика готова продать украинца

Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе», сообщает Tuttojuve.

На усиление вратарской позиции гранд итальянской Серии А рассматривает несколько вариантов. Это Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Филипп Йоргенсен («Челси») и непосредственно Трубин.

«Бенфика» готова будет продать украинского голкипера, однако хочет получить за него не менее 30 млн евро. Отмечается, что такая сумма может быть «не по карману» туринскому клубу.

Ранее португальский журналист Педро Соуза заявил, что история с Трубиным вызывает удивление.