Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гринвуд толкнул жену на презентации в новом клубе
Турция
19 июля 2026, 20:00 |
724
1

ВИДЕО. Гринвуд толкнул жену на презентации в новом клубе

Мейсон Гринвуд – снова герой скандальной хроники

19 июля 2026, 20:00 |
724
1 Comments
ВИДЕО. Гринвуд толкнул жену на презентации в новом клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Новичок «Фенербахче» Мейсон Гринвуд оскандалился во время презентации в клубе Суперлиги.

Во время фотосессии футболист толкнул свою гражданскую жену Харриет Робсон, чтобы она посмотрела в другую камеру. Этот поступок вызвал волну критику в адрес игрока.

Напомним, что несколько лет назад Робсон обвинила Гринвуда в изнасиловании, а затем отозвала заявление, но этого было достаточно, чтобы испортить карьеру перспективному футболисту «Манчестер Юнайтед». Далее он играл в «Хетафе» и «Марселе», прежде чем перейти в «Фенербахче» за 39 млн евро. Пара воспитывает двух детей.

По теме:
Галатасарай предлагает 45 млн за звезду Реала, которая не нужна Моуриньо
В Турции неожиданно поставили точку в подписании Гуцуляка
Салах объяснил, почему согласился играть в Бешикташе
Мейсон Гринвуд Фенербахче чемпионат Турции по футболу
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
Футбол | 19 июля 2026, 08:13 68
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру

Корзаченко отреагировал на слова Палкина

Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
Волейбол | 19 июля 2026, 09:35 13
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций

Состоялся матч международного турнира по волейболу

Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
Бокс | 19.07.2026, 07:17
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
Финалы мундиалей в цифрах и фактах
Футбол | 19.07.2026, 18:44
Финалы мундиалей в цифрах и фактах
Финалы мундиалей в цифрах и фактах
Капитан сборной Украины: «Мы же не выходим на площадку с мыслью проиграть»
Волейбол | 19.07.2026, 11:12
Капитан сборной Украины: «Мы же не выходим на площадку с мыслью проиграть»
Капитан сборной Украины: «Мы же не выходим на площадку с мыслью проиграть»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
От гівнюк. Ледь не вбив!
Ответить
0
Популярные новости
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
18.07.2026, 07:32
Футбол
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
19.07.2026, 09:35 2
Бокс
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
19.07.2026, 03:05 16
Футбол
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
18.07.2026, 07:59 8
Бокс
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
18.07.2026, 08:43 16
Волейбол
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
19.07.2026, 09:12 3
Бокс
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
18.07.2026, 10:13 28
Футбол
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
18.07.2026, 10:57 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем