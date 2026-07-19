ВИДЕО. Гринвуд толкнул жену на презентации в новом клубе

Новичок «Фенербахче» Мейсон Гринвуд оскандалился во время презентации в клубе Суперлиги.

Во время фотосессии футболист толкнул свою гражданскую жену Харриет Робсон, чтобы она посмотрела в другую камеру. Этот поступок вызвал волну критику в адрес игрока.

Напомним, что несколько лет назад Робсон обвинила Гринвуда в изнасиловании, а затем отозвала заявление, но этого было достаточно, чтобы испортить карьеру перспективному футболисту «Манчестер Юнайтед». Далее он играл в «Хетафе» и «Марселе», прежде чем перейти в «Фенербахче» за 39 млн евро. Пара воспитывает двух детей.