ОФИЦИАЛЬНО. Лилль подписал бывшего защитника ПСЖ и Баварии
Танги Ньянзу покинул Севилью
«Лилль» официально объявил о подписании контракта с французским центральным защитником Танги Ньянзу Куасси.
Отмечается, что контракт между 24-летним футболистом и «догами» будет действовать в течение двух следующих сезонов.
Переход состоялся на правах свободного агента, поскольку в июне истек срок действия контракта игрока с андалузской «Севильей».
В сезоне 2025/26 Танги Ньянзу Куасси провел 12 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока «Пари Сен-Жермен» и «Баварии» в 1,2 миллиона евро.
Ранее «Лилль» возглавил Давиде Анчелотти.
Le LOSC officialise aujourd’hui l’arrivée au Club de Tanguy Nianzou. Le défenseur franco-ivoirien a paraphé un contrat de 2 saisons (+ 1 en option) et évoluera sous les couleurs lilloises la saison prochaine ! 🤩— LOSC (@losclive) July 18, 2026
Bienvenue à Lille Tanguy ! ❤️
Le communiqué de presse 👉… pic.twitter.com/ZbMFQWKyws
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