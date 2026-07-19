ОФИЦИАЛЬНО. Лилль подписал бывшего защитника ПСЖ и Баварии

«Лилль» официально объявил о подписании контракта с французским центральным защитником Танги Ньянзу Куасси.

Отмечается, что контракт между 24-летним футболистом и «догами» будет действовать в течение двух следующих сезонов.

Переход состоялся на правах свободного агента, поскольку в июне истек срок действия контракта игрока с андалузской «Севильей».

В сезоне 2025/26 Танги Ньянзу Куасси провел 12 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока «Пари Сен-Жермен» и «Баварии» в 1,2 миллиона евро.

Ранее «Лилль» возглавил Давиде Анчелотти.