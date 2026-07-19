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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лилль подписал бывшего защитника ПСЖ и Баварии
Франция
19 июля 2026, 19:39 |
658
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лилль подписал бывшего защитника ПСЖ и Баварии

Танги Ньянзу покинул Севилью

19 июля 2026, 19:39 |
658
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лилль подписал бывшего защитника ПСЖ и Баварии
ФК Лилль. Танги Ньянзу Куасси
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«Лилль» официально объявил о подписании контракта с французским центральным защитником Танги Ньянзу Куасси.

Отмечается, что контракт между 24-летним футболистом и «догами» будет действовать в течение двух следующих сезонов.

Переход состоялся на правах свободного агента, поскольку в июне истек срок действия контракта игрока с андалузской «Севильей».

В сезоне 2025/26 Танги Ньянзу Куасси провел 12 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока «Пари Сен-Жермен» и «Баварии» в 1,2 миллиона евро.

Ранее «Лилль» возглавил Давиде Анчелотти.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Лилль
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