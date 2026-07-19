Форвард сборной Англии поставил лайк под жесткой критикой Тухеля

В матче за третье место на чемпионате мира по футболу сборная Англии обыграла французов со счетом 6:4, а форвард Букайо Сака забил три мяча.

Герой того поединка поставил лайк под комментарием болельщика «Арсенала» с критикой в адрес главного тренера англичан Томаса Тухеля.

«Томас Тухель, черт возьми. Мы ведь реально увидели хет-трик Букайо Саки на чемпионате мира. Причем против Франции. Ты только что избежал самого жестокого публичного унижения. То, что у игроков «Арсенала» на этом турнире набралось 6 результативных действий (голы + передачи) и при этом никто не получил травму, смягчило тебе наказание до простой «порки».

Но ты все еще под подозрением – мы по-прежнему считаем, что ты можешь оказаться мошенником (не соответствующим своему статусу тренером). И держись подальше от N5 (район Хайбери в Лондоне - прим.)», – гласит сообщение болельщика, если смягчить формулировки.

Сака провел семь матчей на турнире, забив три гола и отдав столько же ассистов.