Вингер сборной Англии Букайо Сака стал лучшим футболистом матча за 3-е место против Франции на ЧМ-2026.

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Команды порадовали фанатов зрелищем, забив 10 мячей на стадионе в Майами.

Бронзовые медали завоевали англичане, которые перестреляли соперника – 6:4.

Сака провел на футбольном поле все 90 минут и забил три мяча в матче.

Конкуренцию Букайо в борьбе за награду мог бы составить Килиан Мбаппе, но француз оформил лишь дубль.

ФОТО. ЧМ-2026: Франция – Англия. Назван лучший игрок матча