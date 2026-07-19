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Чемпионат мира
19 июля 2026, 03:09 | Обновлено 19 июля 2026, 03:29
187
0

ФОТО. ЧМ-2026: Франция – Англия. Назван лучший игрок матча

Букайо Сака опередил в голосовании Килиана Мбаппе

19 июля 2026, 03:09 | Обновлено 19 июля 2026, 03:29
187
0
ФОТО. ЧМ-2026: Франция – Англия. Назван лучший игрок матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака
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Вингер сборной Англии Букайо Сака стал лучшим футболистом матча за 3-е место против Франции на ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды порадовали фанатов зрелищем, забив 10 мячей на стадионе в Майами.

Бронзовые медали завоевали англичане, которые перестреляли соперника – 6:4.

Сака провел на футбольном поле все 90 минут и забил три мяча в матче.

Конкуренцию Букайо в борьбе за награду мог бы составить Килиан Мбаппе, но француз оформил лишь дубль.

ФОТО. ЧМ-2026: Франция – Англия. Назван лучший игрок матча

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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