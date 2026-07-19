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Франция
19 июля 2026, 19:29 |
1464
0

ПСЖ хочет получить 70 миллионов евро за своего звездного игрока

За Баркола уже выстроилась очередь

19 июля 2026, 19:29 |
1464
0
ПСЖ хочет получить 70 миллионов евро за своего звездного игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола
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ПСЖ выставил на трансфер 23-летнего вингера сборной Франции Брэдли Баркола.

Как сообщает известный инсайдер Экрем Конур, парижане хотят получить за звездного игрока не менее 70 миллионов евро. По данным журналиста, футболиста предложили купить «Арсеналу», «Ливерпулю», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Барселоне». При этом наибольшие шансы приобрести Баркола имеет мюнхенская «Бавария».

Баркола на ЧМ-2026 провел восемь матчей в составе сборной Франции, отличившись тремя забитыми голами и одной голевой передачей.

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Брэдли Баркола ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) трансферы
Андрей Плыгун Источник: Экрем Конур
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