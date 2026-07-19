ПСЖ хочет получить 70 миллионов евро за своего звездного игрока
За Баркола уже выстроилась очередь
ПСЖ выставил на трансфер 23-летнего вингера сборной Франции Брэдли Баркола.
Как сообщает известный инсайдер Экрем Конур, парижане хотят получить за звездного игрока не менее 70 миллионов евро. По данным журналиста, футболиста предложили купить «Арсеналу», «Ливерпулю», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Барселоне». При этом наибольшие шансы приобрести Баркола имеет мюнхенская «Бавария».
Баркола на ЧМ-2026 провел восемь матчей в составе сборной Франции, отличившись тремя забитыми голами и одной голевой передачей.
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