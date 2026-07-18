Трансфер сорвался в последний момент. Мбаппе мог перейти в Арсенал

Экс-тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что лондонский клуб был в шаге от подписания будущей звезды мирового футбола Килиана Мбаппе.

Французский специалист лично приложил максимум усилий, чтобы переманить нападающего в «канониры», и даже ездил в Монако, чтобы поговорить с футболистом и его семьей.

«Я пытался убедить Килиана Мбаппе перейти в «Арсенал». Я сел на самолет и полетел в Монако. Вечер я провел у него дома с его родителями», – сказал Венгер.

По его словам, переговоры продвигались чрезвычайно успешно, и семья футболиста уже была полностью настроена на переезд в чемпионат Англии. Однако трансфер сорвался в последний момент, потому что руководство «Монако» пообещало юному форварду дать шанс проявить себя в первой команде.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет сыграть в матче за бронзу чемпионата мира.