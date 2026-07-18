Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансфер сорвался в последний момент. Мбаппе мог перейти в Арсенал
Англия
18 июля 2026, 20:41 | Обновлено 18 июля 2026, 20:42
290
0

Трансфер сорвался в последний момент. Мбаппе мог перейти в Арсенал

Арсен Венгер рассказал, что помешало трансферу

18 июля 2026, 20:41 | Обновлено 18 июля 2026, 20:42
290
0
Трансфер сорвался в последний момент. Мбаппе мог перейти в Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Экс-тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что лондонский клуб был в шаге от подписания будущей звезды мирового футбола Килиана Мбаппе.

Французский специалист лично приложил максимум усилий, чтобы переманить нападающего в «канониры», и даже ездил в Монако, чтобы поговорить с футболистом и его семьей.

«Я пытался убедить Килиана Мбаппе перейти в «Арсенал». Я сел на самолет и полетел в Монако. Вечер я провел у него дома с его родителями», – сказал Венгер.

По его словам, переговоры продвигались чрезвычайно успешно, и семья футболиста уже была полностью настроена на переезд в чемпионат Англии. Однако трансфер сорвался в последний момент, потому что руководство «Монако» пообещало юному форварду дать шанс проявить себя в первой команде.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет сыграть в матче за бронзу чемпионата мира.

По теме:
140 млн евро. Челси договорился о рекордном трансфере
Перес не хочет видеть в Реале одного из лучших игроков мира
Цена – 140 млн. Атлетико нацелился на звезду Челси, которую не купил Реал
Арсен Венгер Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Килиан Мбаппе Монако
Иван Чирко Источник: BBC
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Футбол | 18 июля 2026, 09:06 16
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026

Лидером списка стал Месси

Наставник Университати принял радикальное решение после поражения от Динамо
Футбол | 18 июля 2026, 20:44 0
Наставник Университати принял радикальное решение после поражения от Динамо
Наставник Университати принял радикальное решение после поражения от Динамо

Бергоди отказался общаться с журналистами

ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
Футбол | 18.07.2026, 07:24
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Футбол | 18.07.2026, 10:57
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Пять абсолютных легенд футбола, которые так и не выиграли чемпионат мира
Футбол | 18.07.2026, 15:45
Пять абсолютных легенд футбола, которые так и не выиграли чемпионат мира
Пять абсолютных легенд футбола, которые так и не выиграли чемпионат мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
18.07.2026, 06:12 1
Бокс
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
17.07.2026, 07:25 9
Футбол
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
17.07.2026, 07:53 11
Бокс
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
17.07.2026, 08:13 13
Футбол
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
17.07.2026, 20:05 6
Волейбол
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
17.07.2026, 09:32 12
Футбол
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
18.07.2026, 10:13 28
Футбол
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
16.07.2026, 23:23 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем