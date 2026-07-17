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Чемпионат мира
17 июля 2026, 12:55 | Обновлено 17 июля 2026, 13:19
872
0

Мбаппе хочет сыграть в матче за бронзу. У Килиана есть большая цель

У француза есть цель побить голевые рекорды

17 июля 2026, 12:55 | Обновлено 17 июля 2026, 13:19
872
0
Мбаппе хочет сыграть в матче за бронзу. У Килиана есть большая цель
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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По информации СМИ, форвард сборной Франции Килиан Мбаппе не хотел бы получить отдых и остаться в запасе на матч за третье место ЧМ-2026 против Англии.

Несмотря на то, что французские игроки разочарованы поражением от Испании и невыходом в финал, нападающий Реала хочет решить две индивидуальные задачи.

Мбаппе нацелен стать лучшим бомбардиром турнира, а также лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

На ЧМ-2026 у Килиана 8 голов (столько же у Лионеля Месси), а в историческом списке у француза 20 точных ударов (на один меньше, чем у Месси).

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Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Reuters
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