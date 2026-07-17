Мбаппе хочет сыграть в матче за бронзу. У Килиана есть большая цель

По информации СМИ, форвард сборной Франции Килиан Мбаппе не хотел бы получить отдых и остаться в запасе на матч за третье место ЧМ-2026 против Англии.

Несмотря на то, что французские игроки разочарованы поражением от Испании и невыходом в финал, нападающий Реала хочет решить две индивидуальные задачи.

Мбаппе нацелен стать лучшим бомбардиром турнира, а также лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

На ЧМ-2026 у Килиана 8 голов (столько же у Лионеля Месси), а в историческом списке у француза 20 точных ударов (на один меньше, чем у Месси).