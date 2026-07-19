ОФИЦИАЛЬНО. Харьков подписал выгодное соглашение с Бенфикой

Украинский футбольный клуб «Харьков» подписал соглашение о стратегическом партнерстве с португальской «Бенфикой».

Пресс-служба харьковчан сообщает, что меморандум о сотрудничестве предусматривает обмен профессиональным опытом и внедрение современных европейских стандартов в сфере футбольной аналитики, скаутинга и развития спортивных процессов. Также отмечается, что специалисты департамента Performance Analysis «Бенфики» совместно с «Харьковом» будут разрабатывать современную модель анализа игры и методологию, адаптированную к потребностям харьковского клуба. ⠀

Со стороны португальцев интерес к сотрудничеству заключается в более предметном изучении украинского и восточноевропейского футбольного рынка. Также стороны планируют в будущем создать совместные проекты по развитию молодых футболистов.