ОФИЦИАЛЬНО. Харьков подписал выгодное соглашение с Бенфикой
Украинский клуб объявил о стратегическом партнерстве с «орлами»
Украинский футбольный клуб «Харьков» подписал соглашение о стратегическом партнерстве с португальской «Бенфикой».
Пресс-служба харьковчан сообщает, что меморандум о сотрудничестве предусматривает обмен профессиональным опытом и внедрение современных европейских стандартов в сфере футбольной аналитики, скаутинга и развития спортивных процессов. Также отмечается, что специалисты департамента Performance Analysis «Бенфики» совместно с «Харьковом» будут разрабатывать современную модель анализа игры и методологию, адаптированную к потребностям харьковского клуба. ⠀
Со стороны португальцев интерес к сотрудничеству заключается в более предметном изучении украинского и восточноевропейского футбольного рынка. Также стороны планируют в будущем создать совместные проекты по развитию молодых футболистов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча за 3-е место чемпионата мира 2026
О сборной Аргентины, которая свою «некрасивость» сумела обличить в свое величие