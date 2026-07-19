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Украина. Первая лига
19 июля 2026, 18:27 | Обновлено 19 июля 2026, 18:32
905
0

Игрок клуба Первой лиги убежал из Украины на 23-летие

Илья Ухань не вернулся в Украину

19 июля 2026, 18:27 | Обновлено 19 июля 2026, 18:32
905
0
Игрок клуба Первой лиги убежал из Украины на 23-летие
ФК Александрия. Илья Ухань
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В нашем футболе много случаев, когда молодые футболисты после утверждения закона о выезде до 22 лет включительно покидали Украину.

И, похоже, есть еще один такой случай. Речь об уже 23-летнем крайнем защитнике «Полтавы» Илье Уханя. Футболист еще зимой присоединился к аутсайдеру УПЛ, перейдя из «Александрии». Его контракт с «Полтавой» действует еще около года.

Однако футболист покинул расположение клуба и, похоже, не собирается возвращаться в Украину. Игрок не уведомил руководство клуба о своем решении.

Также 5 июня футболист опубликовал в своем Instagram фотографию из Рима.

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Полтава Илья Ухань чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины
Руслан Полищук Источник: Inside UPL
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