Игрок клуба Первой лиги убежал из Украины на 23-летие
Илья Ухань не вернулся в Украину
В нашем футболе много случаев, когда молодые футболисты после утверждения закона о выезде до 22 лет включительно покидали Украину.
И, похоже, есть еще один такой случай. Речь об уже 23-летнем крайнем защитнике «Полтавы» Илье Уханя. Футболист еще зимой присоединился к аутсайдеру УПЛ, перейдя из «Александрии». Его контракт с «Полтавой» действует еще около года.
Однако футболист покинул расположение клуба и, похоже, не собирается возвращаться в Украину. Игрок не уведомил руководство клуба о своем решении.
Также 5 июня футболист опубликовал в своем Instagram фотографию из Рима.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Килиан оформил дубль в ворота Англии – теперь у француза 22 гола на мундиалях за карьеру
Голы забили: Егор Назарина, Бруниниьо (дубль), Невертон, Педриньо