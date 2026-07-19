Игрок клуба Первой лиги убежал из Украины на 23-летие

В нашем футболе много случаев, когда молодые футболисты после утверждения закона о выезде до 22 лет включительно покидали Украину.

И, похоже, есть еще один такой случай. Речь об уже 23-летнем крайнем защитнике «Полтавы» Илье Уханя. Футболист еще зимой присоединился к аутсайдеру УПЛ, перейдя из «Александрии». Его контракт с «Полтавой» действует еще около года.

Однако футболист покинул расположение клуба и, похоже, не собирается возвращаться в Украину. Игрок не уведомил руководство клуба о своем решении.

Также 5 июня футболист опубликовал в своем Instagram фотографию из Рима.