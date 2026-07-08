ОФИЦИАЛЬНО. Полтава сменила главного тренера после вылета из УПЛ

«Полтава» официально объявила об изменениях в тренерском штабе после вылета из Украинской Премьер-лиги в Первую лигу.

Договоры о сотрудничестве с главным тренером команды Павлом Матвийченко и тренером вратарей Юрием Овчаровым подошли к концу.

Должность главного тренера команды займет Игорь Тимченко, который хорошо знаком с тренировочным процессом команды и продолжит системную работу, начатую Владимиром Сисенко.

Помогать Игорю Викторовичу будут люди, проведшие не один сезон в клубе в качестве игроков, а теперь — тренеры Юрий Фоменко и Евгений Опанасенко. За подготовку вратарей будет отвечать Максим Тельнов. А селекционной работой займется Дмитрий Щербак, который после длительного восстановления после травмы вынужден приостановить карьеру футболиста.

Ранее «Полтава» объявила об уходе Дмитрия Плахтира и Александра Пятова.