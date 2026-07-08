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Украина. Первая лига
08 июля 2026, 17:09 | Обновлено 08 июля 2026, 17:10
871
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полтава сменила главного тренера после вылета из УПЛ

Павла Матвийченко в должности заменил Игорь Тимченко

08 июля 2026, 17:09 | Обновлено 08 июля 2026, 17:10
871
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полтава сменила главного тренера после вылета из УПЛ
СК Полтава
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«Полтава» официально объявила об изменениях в тренерском штабе после вылета из Украинской Премьер-лиги в Первую лигу.

Договоры о сотрудничестве с главным тренером команды Павлом Матвийченко и тренером вратарей Юрием Овчаровым подошли к концу.

Должность главного тренера команды займет Игорь Тимченко, который хорошо знаком с тренировочным процессом команды и продолжит системную работу, начатую Владимиром Сисенко.

Помогать Игорю Викторовичу будут люди, проведшие не один сезон в клубе в качестве игроков, а теперь — тренеры Юрий Фоменко и Евгений Опанасенко. За подготовку вратарей будет отвечать Максим Тельнов. А селекционной работой займется Дмитрий Щербак, который после длительного восстановления после травмы вынужден приостановить карьеру футболиста.

Ранее «Полтава» объявила об уходе Дмитрия Плахтира и Александра Пятова.

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Полтава Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу отставка назначение тренера Павел Матвийченко Игорь Тимченко Евгений Опанасенко Дмитрий Щербак
Дмитрий Вус Источник: СК Полтава
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