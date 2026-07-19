Металлист в заключительном летнем спарринге обыграл Атлет

Украинские футбольные клубы завершают подготовку к старту нового сезона. В воскресенье, 19 июля, харьковский «Металлист» в Ужгороде провел товарищеский матч с киевским клубом «Атлет».

«Металлист» новый сезон проведет в Первой лиге. «Атлет» будет выступать в группе Б Второй лиги.

Харьковский клуб еще в первом тайме обеспечил себе преимущество в два мяча. На 25-й минуте Александр Цвиренко открыл счет, а на 36-й минуте Максим Багачанский забил второй мяч.

После перерыва Даниил Приходько сделал счет 3:0. И лишь на 80-й минуте «Атлет» ответил своим голом.

Товарищеский матч. Ужгород, стадион «Авангард» (тренировочное поле). 19 июля

«Металлист» (Харьков) – «Атлет» (Киев) – 3:1

Голы: Цвиренко, 25, Багачанский, 36, Приходько, 66 – Мыц, 80