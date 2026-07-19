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  4. Тони КРООС: «Теперь Реал просто не может упустить этого игрока»
Испания
19 июля 2026, 18:01 |
1006
0

Тони КРООС: «Теперь Реал просто не может упустить этого игрока»

Немец рекомендует мадридцам приобрести Родри

19 июля 2026, 18:01 |
1006
0
Тони КРООС: «Теперь Реал просто не может упустить этого игрока»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос
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Бывший игрок «Реала» Тони Кроос отреагировал на последние заявления полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри о возможном переходе в мадридский клуб.

На днях испанец намекнул на смену команды и допустил переезд в Мадрид. Кроос считает, что в такой ситуации руководство «бланкос» просто не может сидеть сложа руки.

«Я лично считаю, что если они отказались от подписания Энцо Фернандеса, то не должны упускать возможность приобрести Родри. Когда игрок сам проявляет такой интерес к переходу, переговорная позиция складывается в вашу пользу. На мой взгляд, отсутствие именно такого игрока сегодня является огромным пробелом в составе «Реала», – отметил Кроос.

Родри уже провел на ЧМ-2026 семь матчей в составе сборной Испании. В воскресенье вечером, 19 июля, опорный полузащитник может сыграть в финале чемпионата мира против Аргентины.

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Тони Кроос Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Родри Энцо Фернандес Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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