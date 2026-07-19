В шестой раз в финале чемпионата мира сыграют действующие обладатели трофея
В предыдущих трех из пяти подобных случаев чемпион не смог защитить свой титул
В шестой раз в истории чемпионатов мира в финале турнира сыграют действующие обладатели трофея.
Произойдет это в решающем матче ЧМ-2026, в котором сборная Аргентины в статусе действующего победителя сыграет против сборной Испании.
В предыдущих трех из пяти случаев чемпионы не смогли защитить свой титул: в 1990 году – Аргентина, в 1998 году – Бразилия, в 2022 году – Франция.
Финалы чемпионатов мира, в которых играли действующие обладатели трофея
- 2026: Аргентина – Испания
- 2022: Франция – Аргентина – 3:3 (2:4 – по пенальти)
- 1998: Бразилия – Франция – 0:3
- 1990: Аргентина – ФРГ – 0:1
- 1962: Бразилия – Чехословакия – 3:1
- 1938: Италия – Венгрия – 4:2
6 - 🇦🇷 This is the sixth time the reigning champions have played in a @FIFAWorldCup final.— OptaJoe (@OptaJoe) July 19, 2026
The first two won the final ( 🇮🇹 in 1938 and 🇧🇷 in 1962), but the last three have all lost ( 🇦🇷 in 1990, 🇧🇷 in 1998 and 🇫🇷 in 2022).
Challenge. pic.twitter.com/bFsilYVofX
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