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Чемпионат мира
19 июля 2026, 16:36 | Обновлено 19 июля 2026, 16:37
314
0

В шестой раз в финале чемпионата мира сыграют действующие обладатели трофея

В предыдущих трех из пяти подобных случаев чемпион не смог защитить свой титул

19 июля 2026, 16:36 | Обновлено 19 июля 2026, 16:37
314
0
В шестой раз в финале чемпионата мира сыграют действующие обладатели трофея
Getty Images/Global Images Ukraine
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В шестой раз в истории чемпионатов мира в финале турнира сыграют действующие обладатели трофея.

Произойдет это в решающем матче ЧМ-2026, в котором сборная Аргентины в статусе действующего победителя сыграет против сборной Испании.

В предыдущих трех из пяти случаев чемпионы не смогли защитить свой титул: в 1990 году – Аргентина, в 1998 году – Бразилия, в 2022 году – Франция.

Финалы чемпионатов мира, в которых играли действующие обладатели трофея

  • 2026: Аргентина – Испания
  • 2022: Франция – Аргентина – 3:3 (2:4 – по пенальти)
  • 1998: Бразилия – Франция – 0:3
  • 1990: Аргентина – ФРГ – 0:1
  • 1962: Бразилия – Чехословакия – 3:1
  • 1938: Италия – Венгрия – 4:2
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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