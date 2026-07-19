В шестой раз в финале чемпионата мира сыграют действующие обладатели трофея

В шестой раз в истории чемпионатов мира в финале турнира сыграют действующие обладатели трофея.

Произойдет это в решающем матче ЧМ-2026, в котором сборная Аргентины в статусе действующего победителя сыграет против сборной Испании.

В предыдущих трех из пяти случаев чемпионы не смогли защитить свой титул: в 1990 году – Аргентина, в 1998 году – Бразилия, в 2022 году – Франция.

Финалы чемпионатов мира, в которых играли действующие обладатели трофея

2026: Аргентина – Испания

2022: Франция – Аргентина – 3:3 (2:4 – по пенальти)

1998: Бразилия – Франция – 0:3

1990: Аргентина – ФРГ – 0:1

1962: Бразилия – Чехословакия – 3:1

1938: Италия – Венгрия – 4:2