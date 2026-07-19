ВИДЕО. Слова Скалони и де ла Фуэнте перед финалом ЧМ-2026

19 июля состоится финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины.

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси (США), пригороде Нью-Йорка.

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Главные тренеры сборных Аргентины и Испании провели заключительные пресс-конференции перед историческим противостоянием за Кубок мира.

Лионель Скалони продемонстрировал абсолютное ледяное спокойствие, отказавшись нагнетать давление, и рассказал о дружеских отношениях с наставником испанцев. В свою очередь Луис де ла Фуэнте выступил с мощной философской речью о том, что сам выход в финал — это уже привилегия, и мастерски отразил провокационные вопросы журналистов о судействе и «грязной игре» аргентинцев.

ВИДЕО. Выступления Скалони и де ла Фуэнте перед финалом ЧМ-2026