Жюль КУНДЕ: «Этот матч вообще не следовало проводить»

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде раскритиковал формат ЧМ-2026, в котором его команда уступила Англии (4:6) в матче за третье место.

В матче с англичанами 27-летний игрок вышел на поле на 90-й минуте, заменив в составе «Ле Бле» Мало Густо.

– Каково это было – смотреть матч со скамейки запасных?

– В первом тайме мы сыграли очень, очень плохо по многим причинам. Во второй половине встречи мы гораздо лучше соответствовали тому, что должны делать, надевая синюю футболку. Этого оказалось недостаточно, хотя во втором тайме мы создали много моментов. Мы все разочарованы тем, что завершили турнир вторым поражением и не смогли подарить победу тренеру.

– О чём вы больше всего сожалеете?

– Прежде всего жаль, что мы не в финале – это тяжёлый для игры матч. Лично я считаю, что такой матч (матч за третье место) не должен проводиться, ведь спортсмену очень сложно играть в нём после того, как ты готовился только к одной цели – финалу. В то же время мы должны были сделать больше. В целом мы оставили положительное впечатление, и зрителям нравилось смотреть на нашу игру, но такое завершение оставляет горький осадок.