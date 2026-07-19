Руслан РОТАНЬ: «Наш соперник – команда уровня Лиги чемпионов»

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань высказался о подготовке к матчам второго квалификационного раунда Лиги конференций против «Копенгагена».

«Я уже говорил, что это соперник уровня Лиги чемпионов, Лиги Европы, с очень-очень сильным составом игроков. Для нас очень важно, чтобы мы понимали: мы тоже хотим играть в футбол, мы стремимся в Европу, и мы тоже многое умеем.

Со завтрашнего дня мы будем давать ребятам информацию о «Копенгагене», чтобы они понимали, что нас ждет, какова концепция этой команды, чего они хотят и на что способны. А эта команда действительно способна на очень-очень многое.

Там все компоненты на очень высоком уровне. Все скандинавские сборные и команды – достаточно организованные, дисциплинированные и максимально мотивированные», – пояснил тренер.