Руслан РОТАНЬ: «Наш соперник – команда уровня Лиги чемпионов»
«Полесье» предстоит сложный матч с «Копенгагеном»
Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань высказался о подготовке к матчам второго квалификационного раунда Лиги конференций против «Копенгагена».
«Я уже говорил, что это соперник уровня Лиги чемпионов, Лиги Европы, с очень-очень сильным составом игроков. Для нас очень важно, чтобы мы понимали: мы тоже хотим играть в футбол, мы стремимся в Европу, и мы тоже многое умеем.
Со завтрашнего дня мы будем давать ребятам информацию о «Копенгагене», чтобы они понимали, что нас ждет, какова концепция этой команды, чего они хотят и на что способны. А эта команда действительно способна на очень-очень многое.
Там все компоненты на очень высоком уровне. Все скандинавские сборные и команды – достаточно организованные, дисциплинированные и максимально мотивированные», – пояснил тренер.
Первый матч «Полесья» с «Копенгагеном» состоится 23 июля. Вторая встреча запланирована на 29 июля.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Килиан оформил дубль в ворота Англии – теперь у француза 22 гола на мундиалях за карьеру
Александр рассказал, что украинец начал тренировочный сбор