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Украина. Премьер лига
19 июля 2026, 15:15 | Обновлено 19 июля 2026, 15:32
508
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Руслан РОТАНЬ: «Наш соперник – команда уровня Лиги чемпионов»

«Полесье» предстоит сложный матч с «Копенгагеном»

19 июля 2026, 15:15 | Обновлено 19 июля 2026, 15:32
508
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Руслан РОТАНЬ: «Наш соперник – команда уровня Лиги чемпионов»
ФК Полесье. Руслан Ротань
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Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань высказался о подготовке к матчам второго квалификационного раунда Лиги конференций против «Копенгагена».

«Я уже говорил, что это соперник уровня Лиги чемпионов, Лиги Европы, с очень-очень сильным составом игроков. Для нас очень важно, чтобы мы понимали: мы тоже хотим играть в футбол, мы стремимся в Европу, и мы тоже многое умеем.

Со завтрашнего дня мы будем давать ребятам информацию о «Копенгагене», чтобы они понимали, что нас ждет, какова концепция этой команды, чего они хотят и на что способны. А эта команда действительно способна на очень-очень многое.

Там все компоненты на очень высоком уровне. Все скандинавские сборные и команды – достаточно организованные, дисциплинированные и максимально мотивированные», – пояснил тренер.

Первый матч «Полесья» с «Копенгагеном» состоится 23 июля. Вторая встреча запланирована на 29 июля.

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Полесье Житомир Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Лига конференций
Андрей Плыгун Источник: ФК Полесье
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