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Украина. Премьер лига
19 июля 2026, 13:38 | Обновлено 19 июля 2026, 14:02
630
0

Полесье выступило с лаконичным заявлением об Александре Усике

Ровно три года назад Усик подписал контракт с «волками»

19 июля 2026, 13:38 | Обновлено 19 июля 2026, 14:02
630
0
Полесье выступило с лаконичным заявлением об Александре Усике
ФК Полесье.
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Пресс-служба житомирского «Полесья» выступила с официальным заявлением по поводу украинского боксера Александра Усика, ныне являющегося вице-президентом «волков».

«В этот день в 2023 году Александр Усик подписал футбольный контракт с ФК «Полесье», – лаконично говорится в сообщении.

Александр Усик выступал в некоторых матчах за «Полесье», но так и не дебютировал в официальной игре. В настоящее время легендарный боксер является вице-президентом житомирского клуба.

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Александр Усик Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
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