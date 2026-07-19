Украина. Премьер лига19 июля 2026, 13:38 | Обновлено 19 июля 2026, 14:02
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Полесье выступило с лаконичным заявлением об Александре Усике
Ровно три года назад Усик подписал контракт с «волками»
19 июля 2026, 13:38 | Обновлено 19 июля 2026, 14:02
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Пресс-служба житомирского «Полесья» выступила с официальным заявлением по поводу украинского боксера Александра Усика, ныне являющегося вице-президентом «волков».
«В этот день в 2023 году Александр Усик подписал футбольный контракт с ФК «Полесье», – лаконично говорится в сообщении.
Александр Усик выступал в некоторых матчах за «Полесье», но так и не дебютировал в официальной игре. В настоящее время легендарный боксер является вице-президентом житомирского клуба.
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