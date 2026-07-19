Полесье выступило с лаконичным заявлением об Александре Усике

Пресс-служба житомирского «Полесья» выступила с официальным заявлением по поводу украинского боксера Александра Усика, ныне являющегося вице-президентом «волков».

«В этот день в 2023 году Александр Усик подписал футбольный контракт с ФК «Полесье», – лаконично говорится в сообщении.

Александр Усик выступал в некоторых матчах за «Полесье», но так и не дебютировал в официальной игре. В настоящее время легендарный боксер является вице-президентом житомирского клуба.