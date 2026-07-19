ФОТО. Как Шахтер готовился к первому контрольному матчу в Словении

В субботу, 18 июля, футболисты Шахтера вернулись после двух выходных и открыли второй этап летних сборов. Эту часть подготовки команда Арды Турана проведет в новой локации – в столице Словении Любляне. На ближайшей неделе горняки будут чередовать тренировочные дни со спаррингами.

Горняки провели одну вечернюю тренировку. Занятие началось с разминки в парах, затем команда отработала короткий и средний пас в группах, а основную часть времени посвятила работе над тактическими аспектами игры. В завершение состоялись короткие двусторонние матчи с участием трех команд.

В общую группу вернулись Марлон Сантос и Лассина Траоре. А вот Глейкер Мендоса пропустил тренировку, но по уважительной и приятной причине – накануне венесуэльский полузащитник стал отцом, поэтому тренерский штаб предоставил ему возможность в этот момент быть рядом с женой и новорожденным сыном.

В воскресенье, 19 июля, Шахтер сыграет первый контрольный матч этого межсезонья, соперником станет хорватский Рудеш. Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.

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