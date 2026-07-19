Букайо Сака стал автором четвертого английского хет-трика на мундиалях

24-летний форвард Букайо Сака стал автором четвертого английского хет-трика на чемпионатах мира. В 1966 году Джефф Херст забил 3 мяча ФРГ, в 1986-м Гари Линекер трижды поразил ворота Польши, а в 2018-м Гарри Кейн отметился тремя голами в поединке с Панамой.

Между тем «трюк со шляпой» Букайо Сака стал четвертым в истории мундиалей, исполненным в играх за медали. На ЧМ-1958 француз Жюст Фонтен сделал хет-трик в матче за бронзу, а на ЧМ-1966 и ЧМ-2022 соответственно англичанин Джефф Херст и француз Килиан Мбаппе – в финале.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ