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  4. Букайо Сака стал автором четвертого английского хет-трика на мундиалях
Чемпионат мира
19 июля 2026, 12:36 | Обновлено 19 июля 2026, 12:54
221
0

Букайо Сака стал автором четвертого английского хет-трика на мундиалях

Сака – четвертый игрок, исполнивший «трюк со шляпой» в медальных матчах

19 июля 2026, 12:36 | Обновлено 19 июля 2026, 12:54
221
0
Букайо Сака стал автором четвертого английского хет-трика на мундиалях
Getty Images/Global Images Ukraine
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24-летний форвард Букайо Сака стал автором четвертого английского хет-трика на чемпионатах мира. В 1966 году Джефф Херст забил 3 мяча ФРГ, в 1986-м Гари Линекер трижды поразил ворота Польши, а в 2018-м Гарри Кейн отметился тремя голами в поединке с Панамой.

Между тем «трюк со шляпой» Букайо Сака стал четвертым в истории мундиалей, исполненным в играх за медали. На ЧМ-1958 француз Жюст Фонтен сделал хет-трик в матче за бронзу, а на ЧМ-1966 и ЧМ-2022 соответственно англичанин Джефф Херст и француз Килиан Мбаппе – в финале.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Мнение эксперта ЧМ-2026 по футболу Букайо Сака
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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