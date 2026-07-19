Мбаппе взял слово после поражения от Англии и сделал заявление о Месси

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал предстоящий финал чемпионата мира-2026 между Аргентиной и Испанией, а также поделился мыслями о собственном историческом достижении на мундиалях.

«У меня почти нет сомнений, что Месси забьет в финале. Лично я думаю только о том, чтобы помогать своей команде добиваться результата. Конечно, большое количество голов на чемпионатах мира делает тебя частью истории. Но если бы можно было выбирать, я без колебаний отказался бы от звания лучшего бомбардира ради участия в финале.

Индивидуальные достижения остаются приятным бонусом, однако сейчас они для меня не на первом месте», – сказал Мбаппе.

Напомним, в матче за третье место Франция уступила Англии со счётом 4:6. Несмотря на поражение, Мбаппе оформил дубль и довел свой общий показатель на чемпионатах мира до 22 голов. Таким образом, он опередил Лионеля Месси, на счету которого 21 забитый мяч.