Воронин выбрал фаворита матча Испания – Аргентина в финале ЧМ-2026

Бывший форвард национальной сборной Украины Андрей Воронин дал прогноз на матч между Испанией и Аргентиной, которые встретятся в финале ЧМ-2026.

«По уровню подготовки, организации, построения структуры и стабильности игры я бы выделил тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте.

Я думаю, рано сравнивать Месси и Ямаля. Совершенно разный калибр. Месси уже свершился, а Ямаль только на начальной стадии своей карьеры.

Я буду болеть Аргентиной и надеюсь, что она победит, хотя будет непросто», – сказал Воронин.

Финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. В главном матче Мундиаля встретятся Аргентина и Испания.