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  4. Воронин выбрал фаворита матча Испания – Аргентина в финале ЧМ-2026
Чемпионат мира
19 июля 2026, 10:37 |
585
0

Воронин выбрал фаворита матча Испания – Аргентина в финале ЧМ-2026

Андрей Воронин дал прогноз на матч между Испанией и Аргентиной

19 июля 2026, 10:37 |
585
0
Воронин выбрал фаворита матча Испания – Аргентина в финале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Воронин
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Бывший форвард национальной сборной Украины Андрей Воронин дал прогноз на матч между Испанией и Аргентиной, которые встретятся в финале ЧМ-2026.

«По уровню подготовки, организации, построения структуры и стабильности игры я бы выделил тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте.

Я думаю, рано сравнивать Месси и Ямаля. Совершенно разный калибр. Месси уже свершился, а Ямаль только на начальной стадии своей карьеры.

Я буду болеть Аргентиной и надеюсь, что она победит, хотя будет непросто», – сказал Воронин.

Финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. В главном матче Мундиаля встретятся Аргентина и Испания.

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Андрей Воронин ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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