Воронин выбрал фаворита матча Испания – Аргентина в финале ЧМ-2026
Андрей Воронин дал прогноз на матч между Испанией и Аргентиной
Бывший форвард национальной сборной Украины Андрей Воронин дал прогноз на матч между Испанией и Аргентиной, которые встретятся в финале ЧМ-2026.
«По уровню подготовки, организации, построения структуры и стабильности игры я бы выделил тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте.
Я думаю, рано сравнивать Месси и Ямаля. Совершенно разный калибр. Месси уже свершился, а Ямаль только на начальной стадии своей карьеры.
Я буду болеть Аргентиной и надеюсь, что она победит, хотя будет непросто», – сказал Воронин.
Финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. В главном матче Мундиаля встретятся Аргентина и Испания.
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