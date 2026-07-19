Месси обратился к фанатам перед финалом ЧМ-2026 против Испании

Лидер национальной сборной Аргентины Лионель Месси обратился к фанатам перед финалом ЧМ-2026 против сборной Испании.

«Самым прекрасным за все эти годы были не только титулы, но и весь пройденный путь. Делить повседневную жизнь с этой командой, вместе соперничать, подниматься после трудных моментов и наслаждаться каждым шагом.

Благодарю каждого из моих партнеров по команде, тренерскому штабу и всех людей, которые ежедневно работают, чтобы эта сборная оставалась настоящей семьей.

Что бы ни случилось завтра, эта команда уже написала историю, которую мы никогда не забудем и которую никто не сможет стереть. Вперед, Аргентина», – написал Месси.

Финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. В главном матче Мундиаля встретятся Аргентина и Испания.