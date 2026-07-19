Беллингем установил рекорд сборной Англии на чемпионатах мира и Европы
Полузащитник Реала стал первым англичанином, забившим 7 голов в одном розыгрыше ЧМ или ЧЕ
23-летний полузащитник мадридского Реала Джуд Беллингем установил новый рекорд сборной Англии по количеству забитых мячей в одном розыгрыше чемпионата мира или Европы.
Гол в ворота сборной Франции в матче за третье место на ЧМ-2026 стал для англичанина 7-м на турнире.
Ни один другой игрок в истории сборной Англии не отличался подобным достижением.
Ранее рекордом были 6 голов Гари Линекера на ЧМ-1986 и Гарри Кейна на ЧМ-2018 и ЧМ-2026.
Игроки сборной Англии с наибольшим количеством забитых мячей в одном розыгрыше чемпионата мира и Европы
- 7 – Джуд Беллингем (ЧМ-2026)
- 6 – Гарри Кейн (ЧМ-2026)
- 6 – Гарри Кейн (ЧМ-2018)
- 6 – Гари Линекер (ЧМ-1986)
- 5 – Алан Ширер (ЧЕ-1996)
Голы Джуда Беллингема на ЧМ-2026 (7)
- Франция
- Норвегия (дубль)
- Мексика (дубль)
- Панама
- Хорватия
📊Most goals by an English players in a major tournament:— playmakerstats (@playmaker_EN) July 19, 2026
7⚽️: 🥇JUDE BELLINGHAM (WC 2026)🥇
6⚽️: Gary Lineker (WC 1986), Harry Kane (WC 2018 & WC 2026)
5⚽️: Alan Shearer (Euro 1996)#England #ThreeLions #FIFAWorldCup pic.twitter.com/DjUUEnUk0l
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