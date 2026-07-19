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Чемпионат мира
19 июля 2026, 10:29 | Обновлено 19 июля 2026, 10:30
436
0

Беллингем установил рекорд сборной Англии на чемпионатах мира и Европы

Полузащитник Реала стал первым англичанином, забившим 7 голов в одном розыгрыше ЧМ или ЧЕ

19 июля 2026, 10:29 | Обновлено 19 июля 2026, 10:30
436
0
Беллингем установил рекорд сборной Англии на чемпионатах мира и Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем
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23-летний полузащитник мадридского Реала Джуд Беллингем установил новый рекорд сборной Англии по количеству забитых мячей в одном розыгрыше чемпионата мира или Европы.

Гол в ворота сборной Франции в матче за третье место на ЧМ-2026 стал для англичанина 7-м на турнире.

Ни один другой игрок в истории сборной Англии не отличался подобным достижением.

Ранее рекордом были 6 голов Гари Линекера на ЧМ-1986 и Гарри Кейна на ЧМ-2018 и ЧМ-2026.

Игроки сборной Англии с наибольшим количеством забитых мячей в одном розыгрыше чемпионата мира и Европы

  • 7 – Джуд Беллингем (ЧМ-2026)
  • 6 – Гарри Кейн (ЧМ-2026)
  • 6 – Гарри Кейн (ЧМ-2018)
  • 6 – Гари Линекер (ЧМ-1986)
  • 5 – Алан Ширер (ЧЕ-1996)

Голы Джуда Беллингема на ЧМ-2026 (7)

  • Франция
  • Норвегия (дубль)
  • Мексика (дубль)
  • Панама
  • Хорватия
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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