ЧМ-2026. Финальный матч, 19 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 19 июля завершается плей-офф чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию поединка Испания – Аргентина за главный трофей мундиаля.

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Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

Финальный поединок между Испанией и Аргентиной пройдет 19 июля в 22:00 в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси) на Meadowlands Stadium.

Днем ранее в результативном матче Англия выиграла матч против Франции со счетом 6:4 и завоевала бронзовые награды.

Ранее в полуфиналах Испания обыграла Францию (2:0), а Аргентина вырвала победу у Англии (2:1).

Чемпионат мира 2026 по футболу

🔹 Матч за третье место, 18 июля 2026

19.07. 00:00. Франция – Англия – 4:6 [Майами-Гарденс]

🔹 Финал, 19 июля 2026

19.07. 22:00. Испания – Аргентина [Ист-Резерфорд]

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

19.07. 22:00. Испания – Аргентина

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