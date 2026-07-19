ЧМ-2026. Финальный матч, 19 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите вечером 19 июля видеотрансляцию титульного матча чемпионата мира
Вечером 19 июля завершается плей-офф чемпионата мира 2026.
Смотрите видеотрансляцию поединка Испания – Аргентина за главный трофей мундиаля.
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Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
Финальный поединок между Испанией и Аргентиной пройдет 19 июля в 22:00 в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси) на Meadowlands Stadium.
Днем ранее в результативном матче Англия выиграла матч против Франции со счетом 6:4 и завоевала бронзовые награды.
Ранее в полуфиналах Испания обыграла Францию (2:0), а Аргентина вырвала победу у Англии (2:1).
Чемпионат мира 2026 по футболу
🔹 Матч за третье место, 18 июля 2026
19.07. 00:00. Франция – Англия – 4:6 [Майами-Гарденс]
🔹 Финал, 19 июля 2026
19.07. 22:00. Испания – Аргентина [Ист-Резерфорд]
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
19.07. 22:00. Испания – Аргентина
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