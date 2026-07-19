СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В воскресенье, 19 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.
ФУТБОЛ
22:00 Испания – Аргентина
Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.25 для Испании и 3.60 для Аргентины. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!
17:30 Хальмстад – Хеккен
17:30 Хаммарбю – Дагерфорс
17:30 Эльфсбург – Сириус
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