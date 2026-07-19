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19 июля 2026, 05:43 |
25
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

19 июля 2026, 05:43 |
25
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 июля
Getty Images/Global Images Ukraine
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В воскресенье, 19 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.

ФУТБОЛ

22:00 Испания – Аргентина

Ggbet 2.25 – 3.00 – 3.60

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.25 для Испании и 3.60 для Аргентины. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

17:30 Хальмстад – Хеккен

Ggbet 5.50 – 4.20 – 1.56

17:30 Хаммарбю – Дагерфорс

Ggbet 1.22 – 5.50 – 12.00

17:30 Эльфсбург – Сириус

Ggbet 3.80 – 3.60 – 1.86

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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