СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 июля

В воскресенье, 19 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.

ФУТБОЛ

22:00 Испания – Аргентина

2.25 – 3.00 – 3.60

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.25 для Испании и 3.60 для Аргентины. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

17:30 Хальмстад – Хеккен

5.50 – 4.20 – 1.56

17:30 Хаммарбю – Дагерфорс

1.22 – 5.50 – 12.00

17:30 Эльфсбург – Сириус

3.80 – 3.60 – 1.86

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.