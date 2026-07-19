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Чемпионат мира
19 июля 2026, 04:57 | Обновлено 19 июля 2026, 05:08
119
0

Игрок сборной Франции раскритиковал партнеров: «Позорно»

Адриен Рабё решил не молчать после матча с Англией

19 июля 2026, 04:57 | Обновлено 19 июля 2026, 05:08
119
0
Игрок сборной Франции раскритиковал партнеров: «Позорно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо
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Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо остался недоволен выступлением команды в матче за 3-е место на ЧМ-2026 против Англии. Французы провалили первый тайм, что привело к поражению – 4:6.

«Мы довольно позорно вошли в этот первый тайм. Я увидел такое поведение со стороны некоторых игроков, какого никогда раньше не замечал. Это немного разочаровывает, ведь это был последний матч, чтобы достойно показать себя на этом турнире.

Конечно, после поражения от Испании осталось много разочарования, но нужно было выполнить свою работу до конца – нельзя просто так брать и халтурить. В перерыве мы поговорили между собой, сказали, что нужно продемонстрировать хотя бы немного гордости, и во втором тайме всё пошло значительно лучше. Потому что то, как некоторые вели себя в первой половине встречи, просто недопустимо.

Что касается остального, мы должны отметить главного тренера, Ги Стефана, Франка Равьо, Сириля Муана, которые проделали колоссальную работу и вместе с игроками снова вернули эту команду на вершину. Нам очень хотелось завершить этот путь победой, чтобы у тренера были более красивые проводы, но это никак не запятнает его образ в глазах всех французов.

Он поблагодарил нас, но на самом деле это мы должны благодарить его за эти прекрасные годы и за ту дисциплину, которую он выстроил. Он поднял сборную Франции – не один, конечно, но стал главным творцом этого успеха. Это конец эпохи для немалого количества людей в сборной Франции, но мы будем помнить это всегда», – сказал Рабьо.

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Андрей Витренко Источник: L'Equipe
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