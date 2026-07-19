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19 июля 2026, 02:53 | Обновлено 19 июля 2026, 02:55
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0

ВИДЕО. Шакира выпустила специальную версию хита перед финалом ЧМ

Певица представила песню «Dai Dai» на испанском языке

19 июля 2026, 02:53 | Обновлено 19 июля 2026, 02:55
101
0
ВИДЕО. Шакира выпустила специальную версию хита перед финалом ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Шакира и Джанни Инфантино
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Колумбийская певица Шакира представила специальную испаноязычную версию композиции «Dai Dai» перед финалом чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины.

Артистка опубликовала в социальных сетях фрагмент обновленной песни. Оригинальная версия официального гимна турнира, записанная совместно с нигерийским исполнителем Burna Boy, преимущественно звучит на английском языке.

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Испанская версия сохранила послание о единстве, борьбе и преодолении трудностей. При этом во время шоу в перерыве финала Шакира должна исполнить оригинальную композицию вместе с Burna Boy.

«Dai Dai» стала официальной песней ЧМ-2026. Ранее Шакира также исполняла знаменитые футбольные хиты «Waka Waka» и «La La La».

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Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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