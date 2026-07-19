ВИДЕО. Шакира выпустила специальную версию хита перед финалом ЧМ
Певица представила песню «Dai Dai» на испанском языке
Колумбийская певица Шакира представила специальную испаноязычную версию композиции «Dai Dai» перед финалом чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины.
Артистка опубликовала в социальных сетях фрагмент обновленной песни. Оригинальная версия официального гимна турнира, записанная совместно с нигерийским исполнителем Burna Boy, преимущественно звучит на английском языке.
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Испанская версия сохранила послание о единстве, борьбе и преодолении трудностей. При этом во время шоу в перерыве финала Шакира должна исполнить оригинальную композицию вместе с Burna Boy.
«Dai Dai» стала официальной песней ЧМ-2026. Ранее Шакира также исполняла знаменитые футбольные хиты «Waka Waka» и «La La La».
🎶 Shakira da un primer adelanto de su 'Dai Dai' en español a 48 horas de la final del Mundial— EL PAÍS América (@elpais_america) July 17, 2026
En inglés y cantada junto a Burna Boy, el pegadizo himno veraniego acumula casi 200 millones de reproducciones en Spotify. La artista, ante una final con dos equipos hispanoparlantes,… pic.twitter.com/DXvEib5rMN
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