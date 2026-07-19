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Чемпионат мира
19 июля 2026, 01:57 | Обновлено 19 июля 2026, 02:26
79
0

ВИДЕО. Хет-трик! Букайо Сака забил с пенальти: Англия близка к бронзе

Англия и Франция продолжают куражиться

19 июля 2026, 01:57 | Обновлено 19 июля 2026, 02:26
79
0
ВИДЕО. Хет-трик! Букайо Сака забил с пенальти: Англия близка к бронзе
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака
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Вингер «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака оформил хет-трик в ворота Франции в матче за 3-е место на ЧМ-2026.

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На 87-й минуте Сака получил мяч от Джуда Беллингема и пробил с пенальти – Букайо своего шанса не упустил.

Третий гол Букайо прибил позитивный настрой французов, которые надеялись на камбэк.

После точного удара счет стал 5:3 в пользу Англии.

ВИДЕО. Хет-трик! Букайо Сака забил с пенальти: Англия близка к бронзе

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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