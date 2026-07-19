Чемпионат мира19 июля 2026, 01:57 | Обновлено 19 июля 2026, 02:26
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ВИДЕО. Хет-трик! Букайо Сака забил с пенальти: Англия близка к бронзе
Англия и Франция продолжают куражиться
19 июля 2026, 01:57 | Обновлено 19 июля 2026, 02:26
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Вингер «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака оформил хет-трик в ворота Франции в матче за 3-е место на ЧМ-2026.
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На 87-й минуте Сака получил мяч от Джуда Беллингема и пробил с пенальти – Букайо своего шанса не упустил.
Третий гол Букайо прибил позитивный настрой французов, которые надеялись на камбэк.
После точного удара счет стал 5:3 в пользу Англии.
ВИДЕО. Хет-трик! Букайо Сака забил с пенальти: Англия близка к бронзе
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