Вингер «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака оформил хет-трик в ворота Франции в матче за 3-е место на ЧМ-2026.

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На 87-й минуте Сака получил мяч от Джуда Беллингема и пробил с пенальти – Букайо своего шанса не упустил.

Третий гол Букайо прибил позитивный настрой французов, которые надеялись на камбэк.

После точного удара счет стал 5:3 в пользу Англии.

ВИДЕО. Хет-трик! Букайо Сака забил с пенальти: Англия близка к бронзе