Мбаппе в 8-й раз забил 2+ гола в матче ЧМ. Никто другой не имеет и 5 игр

27-летний нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в восьмой раз в своей карьере забил 2 и более голов в одном матче чемпионата мира.

Это произошло в матче за третье место на ЧМ-2026 против сборной Англии, в котором француз отличился дублем.

Стоит отметить, что ни один другой игрок в истории чемпионатов мира не имеет в своём активе даже пяти матчей с 2+ голами.

Игроки с наибольшим количеством матчей с 2 и более голами на чемпионатах мира:

8 – Килиан Мбаппе (Франция)

4 – Шандор Кочиш (Венгрия)

4 – Жюст Фонтен (Франция)

4 – Роналдо (Бразилия)

4 – Мирослав Клозе (Германия)

4 – Лионель Месси (Аргентина)

4 – Гарри Кейн (Англия)

Матчи Килиана Мбаппе с 2 и более забитыми голами на чемпионатах мира (8):