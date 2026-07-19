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  4. Мбаппе в 8-й раз забил 2+ гола в матче ЧМ. Никто другой не имеет и 5 игр
Чемпионат мира
19 июля 2026, 01:42 |
102
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Мбаппе в 8-й раз забил 2+ гола в матче ЧМ. Никто другой не имеет и 5 игр

Вспомним игроков с наибольшим количеством матчей с 2+ голами на чемпионатах мира

19 июля 2026, 01:42 |
102
0
Мбаппе в 8-й раз забил 2+ гола в матче ЧМ. Никто другой не имеет и 5 игр
Getty Images/Global Images Ukraine
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27-летний нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в восьмой раз в своей карьере забил 2 и более голов в одном матче чемпионата мира.

Это произошло в матче за третье место на ЧМ-2026 против сборной Англии, в котором француз отличился дублем.

Стоит отметить, что ни один другой игрок в истории чемпионатов мира не имеет в своём активе даже пяти матчей с 2+ голами.

Игроки с наибольшим количеством матчей с 2 и более голами на чемпионатах мира:

  • 8 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 4 – Шандор Кочиш (Венгрия)
  • 4 – Жюст Фонтен (Франция)
  • 4 – Роналдо (Бразилия)
  • 4 – Мирослав Клозе (Германия)
  • 4 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 4 – Гарри Кейн (Англия)

Матчи Килиана Мбаппе с 2 и более забитыми голами на чемпионатах мира (8):

  • 2026 – против Англии (матч за третье место) – 2 гола
  • 2026 — против Швеции (1/16 финала) — 2 гола
  • 2026 — против Ирака (групповой этап) — 2 гола
  • 2026 — против Сенегала (групповой этап) — 2 гола
  • 2022 — против Аргентины (финал) — 3 гола
  • 2022 — против Польши (1/8 финала) — 2 гола
  • 2022 — против Дании (групповой этап) — 2 гола
  • 2018 — против Аргентины (1/8 финала) — 2 гола
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Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика рекорд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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